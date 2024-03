Iulia Vântur, o personalitate renumită în mediile media din România și India, își extinde acum influența și în Emiratele Arabe Unite.

Recent, aceasta a făcut apariții în două emisiuni TV de prestigiu, „Dubai One” și „Lovin Dubai”, unde a împărtășit povești intrigante despre drumul său în cariera media și despre cum a captivat audiența internațională. Iulia a impresionat cu farmecul și talentul său, consolidându-și reputația ca artistă internațională.

Iulia Vântur și-a cumpărat o casă în Dubai. Românca devenit rezident cu acte acolo: „Mă simt acasă deja”

Un moment remarcabil în aceste apariții a fost când Iulia Vântur a dezvăluit că și-a achiziționat o locuință în Dubai, considerând orașul ca a treia sa casă.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show.”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai”, potrivit actualitate.net.

În timp ce și-a extins succesul din România în India, Iulia a ajuns să fie o vedetă și în Bollywood. În plus, ambițiile sale muzicale o conduc către colaborări cu artiști de renume internațional, inclusiv Ricky Martin, evidențiindu-și astfel rețeaua în continuă expansiune de parteneri de creație.

Ce diferență de vârstă există între Iulia Vântur și Salman Khan

În urmă cu zece ani, Iulia Vântur a renunțat la cariera de prezentatoare TV din România și s-a mutat în India, unde a devenit actriță și cântăreață în lumea showbizului de acolo. Ea a făcut pasul pentru celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan, cu care formează un cuplu tot de atunci.

Povestea lor de dragoste continuă să fascineze și să inspire fani din întreaga lume, demonstrând că legătura dintre ei este una puternică și autentică, în ciuda diferenței notabile de vârstă.

În timp ce Iulia Vântur are 43 de ani, fiind născută pe data de 24 iulie 1980, Salman Khan s-a născut pe data de 27 decembrie 1965, el având 58 de ani. Așadar, între ei există o diferență de vârstă de 15 ani.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de mulți ani, însă până la vârsta de 43 de ani, blondina nu este nici căsătorită și nici nu are copii. Fosta prezentatoare TV este de părere că totul se va întâmpla la momentul potrivit.

„Misterul a dat mereu mai multă savoare dragostei. Nu m-am despărțit, nu m-am căsătorit, sunt constantă în iubire de atâția ani. Nu mă obosesc. Da, mi-ar plăcea să devin mamă, însă un copil e un dar divin. Se va întâmpla atunci când va trebui să se întâmple… Eu îl primesc cu bucurie!”, a declarat ea pentru Viva.