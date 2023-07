Salman Khan a lipsit de la aniversarea zilei de naștere a Iuliei Vântur. Cu cine a petrecut blondina în Dubai

Iulia Vântur și-a aniversat ziua de naștere în Dubai. Marele absent de la petrecere a fost chiar iubitul ei, Salman Khan.

Iulia Vântur și-a sărbătorit în Dubai aniversarea zilei de naștere. Nu l-a avut alături pe partenerul său, Salman Khan. Iată care este motivul.

Iulia Vântur a petrecut de ziua sa în cea mai înaltă clădire din Dubai. Și-ar fi dorit să își serbeze aniversarea în India, cu iubitul său, dar nu s-a putut. Se pare că de vină este un proiecct care a reținut-o în Dubai mai mult decât se aștepta.

Astfel, frumoasa blondină a sărbătorit alături de mai mulți prieteni, din toate colțurile lumii. Petrecerea a fost una pe cinste, scrie Viva, care notează că a fost cu mult dans și farfurii sparte.

De ce Salman Khan nu a fost alături de Iulia Vântur de ziua ei

Iulia Vântur a fost nevoită să rămână în Dubai mai mult timp decât preconizase, astfel că și-a sărbătorit aniversarea fără iubitul ei, Salman Khan.

În lipsa lui, prezentatoarea a fost răsfățată de prietenele ei, care i-au pregătit un tort uriaș, decorat cu o imagine a ei.

”Planul inițial era să-mi petrec ziua în India, însă pentru că nu s-a finalizat la timp proiectul, a trebuit să rămân în Dubai. Așa că am petrecut cu prietenii din Dubai, adunați de prin toate colțurile lumii. A fost neașteptat de frumos! Prima petrecere a fost în cea mai înaltă clădire din lume, în cel mai la înălțime' restaurant din lume. Așa că, dorința îmi va fi sigur împlinită, fiind și mai aproape de ceruri. Am cântat, am dansat, am spart farfurii la propriu, la Opa, am făcut țăndări tot ghinionul. Gata, de acum, doar de bine să auzim!”, a declarat Iulia Vântur pentru Revista Viva.

În urmă cu 10 ani, Iulia Vântur a renunțat la cariera de prezentatoare TV din România și s-a mutat în India, unde a devenit actriță și cântăreață. A făcut-o pentru celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan, cu care formează un cuplu de un deceniu.

