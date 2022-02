Iuliana Beregoi, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre accidentul de mașină în care era să își piardă viața. Ce a povestit artista

Iuliana Beregoi și-a făcut curaj și a vorbit despre accidentul în care a fost implicată în urmă cu ceva timp. Artista a vorbit cu lacrimi în ochi despre evenimentul neașteptat care a marcat-o în cadrul filmului documentar despre viața sa, publicat pe YouTube.

O seară obișnuită alături de pieteni s-a transformat pentru tânără într-o experiență pe care nu o va putea uitat niciodată. Mașina în care se afla cântăreța, în drum spre casă, a fost distrusă în urma impactului cu câțiva copaci. Tânărul care era la volanul a pierdut controlul autovehiculului din cauza condițiilor meteo nefavorabile din seara respectivă.

„Aici e locul în care era să se termine povestea unui vis. 13 octombrie 2020 este ziua în care era să dispar, să nu mai exist. (...) Eram mai multe fete și un băiat, am zis că ne duce băiatul acasă și e ok. Ne-am urcat în mașină și am zis să mai facem o plimbare prin oraș, după care să ne ducă acasă. La vale din deal am observat că vine foarte multă apă, iar din cauza asta mașina a derapat și nu mai aveai cum să o oprești. Sincer, a fost un accident din nimic, a fost din cauza apei. Mașina a derapat, am intrat într-un copat, iar mai apoi în alți doi. Eu nu-mi aduc aminte tot accidentul”, a mărturisit fosta concurentă a sezonului 3 Next Star, potrivit canalului de YouTube care a publicat filmul documentar.

Iuliana Beregoi a fost rănită grav în urma accidentului de mașină

Accidentul în care a fost implicată i-a lăsat Iulianei Beregoi o cicatrice pe frunte, care o face să își amintească mereu de faptul că Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste toate încercările din viața sa.

„Prima lovitură a fost aici, unde am cicatricea. Din cauza loviturii prea puternice mi s-a spart fruntea. Era până la os, până la craniu. (...) M-am lovit o dată cu capul de geam și l-am spart, iar a doua oară m-am tăiat în geamul spart.”, a mai povestit artista.

De asemenea, Iuliana Beregoi a dezvăluit că primul lucru pe care l-a făcut după impact a fost să cânte: „Am visat că eram pe o scenă, pe o scenă de mă uitam eu atunci când Ariana Grande cânta, pe care cântam o piesă de-a ei. (...) În momentul în care m-am dat jos din mașină și am pus piciorul în apă am început să-mi dau seama că ceva nu e în regulă. Când s-au uitat la mine mi-au văzut gaura din frunte și s-au speriat foarte tare toți. Când am ieșit din mașina eram plină de sânge pe față”

În filmul documentar, artista a vorbit și despre momentul în care și-a anunțat părinții. Aceasta a preferat să se ascundă într-un colț departe de ochii curioșilor atunci când poliția și ambulanța și-au făcut apariția pentru că nu voia ca evenimentul să iasă public. O prietenă a Iulianei Beregoi i-a oferit bluza ei cu glugă pentru a-și acoperi fața, ca nimeni să nu o poată recunoaște.

Cântăreața a publicat și câteva imagini cu rănile suferite în cadrul fimului documentar.

