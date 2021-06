Jade din Clona, una dintre cele mai sexi actrițe, ipostază provocatoare la 45 ani. Cum arată Giovanna Antonelli cu decolteu abisal

În trecut, impresiona cu trupul său extrem de frumos și bine conturat, iar aprițiile sale în costume arăbești tăiau răsuflarea, iar în prezent nu s-a schimbat deloc. Aceasta are un trup sculptat și își pune atuurile în evidență ori de câte ori are ocazia.

Timpul pare să fi fost extrem de blând cu celebra artistă, care la vârsta de 45 de ani are un trup asemănător cu al unor femei în floarea tinereții. Aceasta impresionează pe rețelele de socializare cu un decolteu adânc, care lasă la vedere bustul voluptos și abdomentul perfect lucrat.

Giovanna Antonelli împletește perfect viața de familie cu viața profesională

Ceea ce uimeşte la actriţa braziliancă în vârstă de 45 de ani, pe lângă frumuseţea ei, și forma fizică excelentă în care se prezintă şi energia de care dă dovadă, ştiind să împletească perfect viaţa de familie cu cea profesională.

Giovanna Antoneli este și o mămică împlinită. Actrița are un băiat din căsnicia cu partenerul său din Clona, Murilo Benicio, iar din căsnicia cu regizorul Leonardo Nogueira are 2două fete gemene, Antonia și Sophia. De-a lungul timpului, Giovanna a făcu eforturi mari pentru a interpreta roluri în producții care i-au adus succesul. De exemplu, ca să intre cât mai bine în pielea personajului Jade, Giovanna s-a antrenat timp de 7 ore pe zi, luând lecții de dans oriental.

Citește și: Cum arată acum actrița care a jucat-o pe Khadija, fiica lui Jade din ”Clona”. Carla Diaz e de nerecunoscut la 30 de ani

Pentru cei care nu știu, Jade este o tânăra musulmancă crescută în Occident obligată să se supuna regulilor stricte ale Islamului după moartea mamei ei. Telenovela a fascinat milioane de telespectatori și a fost difuzată în peste 38 de tari si refăcută în Spania și Mexic, popularitate care a propulsat-o pe Giovanna Antonelli în topul celor mai apreciate și cunoscute actrițe din Brazilia.

Una dintre cele mai îndrăgite telenovele difuzate la noi a fost, fără îndoială, "Clona". Povestea de dragoste dintre o femeie musulmană, care îşi reneagă tradiţiile şi religia, și un brazilian a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni.

Acest rol avea să-i aducă celebritatea Giovannei Antonelli, actrița care i-a dat viață personajului Jade. Prin ea, am admirat şi am criticat cultura musulmană şi am luat parte la evoluţia medicinei, care, în film, a creat o fiinţă umană, după modelul oii "Dolly". Toate la un loc au făcut din "Clona" o telenovelă care a cucerit publicul!

Citește și: O mai ții minte pe Jade din Clona? Frumusețea și dansurilor ei ne-au făcut tinerețea mai frumoasă. Uite cum arată la 41 de ani, strălucește!

"Clona" a primit numeroase premii, fiind una dintre cele mai urmărite telenovele. A câştigat nu mai puţin de zece statuete, la categoriile cea mai bună telenovela, cel mai bun scenariu, cea mai bună regie, cei mai buni actori - Antonio Calloni (Mohamed), Leticia Sabatella (Latifa) şi altele pentru roluri secundare.