Jador, imaginea rară din adolescență. Cum arăta artistul alături de fratele său

Jador are o carieră în plină ascensiune în industria muzicală din România. Cântărețul a devenit cunoscut după ce a participat în câteva proiecte de televiziune de amploare, lucru care i-a adus foarte multă notorietate.

Acesta a devenit treptat unul dintre cei mai ascultați cântăreți de manele din țară, iar evenimentele nu încetează să apară, semn că este foarte dorit la evenimentele importante.

Jador, imaginea din adolescență, în care apare alături de fratele său. Cum arăta acesta în trecut

Jador, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, nu a avut o copilărie tocmai ușoară. Acesta povestea în urmă cu ceva vreme faptul că a avut multe lipsuri pe vremea când locuia alături de părinții săi, însă acum are grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic.

Într-un interviu apărut în presă, acesta mai spunea și că și-ar fi dorit să-i poată muta pe părinții săi în casă cu el pentru a petrece mai mult timp în compania lor, dat fiind faptul că multele concerte pe care trebuie să le onoreze îl împiedică să facă acest lucru.

În urmă cu mai mulți ani, fratele lui Jador, Răzvan, a publicat o imagine în care amândoi eram adolecenți și arătau total diferit.

Jador arăta total diferit în anul 2014, pe vremea când avea doar 18 ani. În prezent, acesta nu mai seamănă deloc cu băiețelul care era pe atunci.

“Nu am avut nimic, dar am avut totul. Copiii aveau haine, iar eu aveam un trening albastru, rupt. Eram premiant la școală, luam numai premiul 1. Aveam o pereche de pantofi imitație de piele, iar la un moment dat s-a dus pielea de pe ei și a rămas doar cârpa aceea… Mergeam la muncă, cu ziua, pe la oameni. Eram conștiincios. Niciodată nu făceam eu ceva cu banii câștigați, îi dădeam mamei. Mi-am dorit să am bani, e adevărat că ei nu te fac neapărat fericit. Nu pot să zic că am bani acum, dar sunt ok”, era declarația lui Jador.

În prezent, el a reușit să-și creeze un renume în lumea muzicii, iar faima i-a adus multe contracte, atât tv cât și de imagine, care i-au pus bani frumoși în buzunar, iar acum nu mai duce teama zilei de mâine.

Ce tarife cere Jador pentru a cânta la o nuntă

Datorită notorietății sale atât pe plan național, cât și internațional, acesta cere sume frumoase de bani pentru a încânta inimile oamenilor cu melodiile sale care fac milioane de vizualizări.

Artistul se duce la evenimente private, nunți, botezuri, unde interpretează live celebrele sale manele.

Cu toate că nu se numără printre cei mai scumpi artiști, cei care vor să-l invite la petreceri trebuie să știe că banii pentru artist nu sunt chiar puțini.

Iată că, pentru a-l asculta live la nunta ta, alături de invitații de la eveniment, ar trebui să scoți din buzunar între 5.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

