Mașina lui Jador a fost spartă de hoți. Ce lucruri de valoare i-au fost luate și cum a reacționat artistul: "Nu mai avem geam"

Jador se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți cântăreți de manele de la noi din țară. Tânărul se laudă cu o carieră de succes în industria muzicală și cu calitățile sale vocale.

Cântărețul este renumit pentru piesele sale și felul carismatic, motiv pentru care este chemat la o mulțime de concerte. Acesta reușește să facă de fiecare dată spectacol și să își încânte fanii cu muzica sa.

Pentru că impresionează cu talentul său, Jador a fost invitat să cânte în Constanța, acolo unde locuitorii l-au primit cu brațele deschise, însă evenimentele imprevizibile nu au încetat să apară. Artistul a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a ieșit de la concert. Mașina acestuia a fost spartă de hoți, iar lucrurile de valoare au dispărut din ea.

Ce au luat hoții din mașina lui Jador și cum a reacționat artistul

Incidentul neașteptat a avut loc în Constanța, iar Jador nu a ezitat să le povestească și prietenilor din mediul virtual despre tot ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, artistul și-a filmat mașina care avea geamul spart și i-a transmis hoțului un mesaj.

Deși situația nu era una tocmai plăcută, tânărul și-a menținut zâmbetul pe buze și a vorbit ferm despre lucurile care i s-au luat. Hoțul a luut din mașină portofelul lui Jador, care avea în el o sumă de bani și actele.

Reacția artistului nu a întârziat să apară. Acesta a ținut neapărat să îl roage pe cel care a spart mașina să îi lase portofelul cu actele la cea mai apropiată secție de poliție, pentru că are nevoie de acestea.

"Te duci la spectacul și ia uite ce îți fac oamenii la mașină. Nu mai avem geam. Cel care a luat portofelul din mașină, te rog frumos, ia banii, golește-l, dar lasă portofelul la o secție de poliție, trimite-l, fă ceva ca să fie bine. Te rog eu frumos, că trebuie să plec în Germania.", a spus artistul.

Gestul impresionant făcut de Jador pentru băiatul al cărui cal i-a avariat serios mașina

La finalul lunii iulie, Jador a avut parte de un eveniment neașteptat. Calul unui băiețel, care a fost lăsat liber, i-a avariat serios mașina. Micuțul s-a speriat atât de tare de situația în care se afla încât s-a ascuns și a început să plângă.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă. (...)

Asta este morala zilei! Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori, să vadă cum ne comportăm. Poate și eu am făcut ceva rău cuiva, iar acum este karma. Trebuie să învățăm să fim mai buni, iar oamenii să își țină animalele la locul lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine!”, a spus Jador în mediul online.

Artistul a observat că pe chipul micuțului se citește teamă, motiv pentru care s-a decis să își repare singur mașina avariată și să nu le ceară bani părinților micuțului.

”Deci el plângea săracul. De ce plângeai, mă?”, se aude Jador. ”Pentru că e mult de plătit și...”, răspunde copilul. Atunci Jador îl liniștește și îi spune: ”Promit că nu o să plătești nimic. Eu știu situația ta, m-am interesat. Era calul lui și plângea că are de dat bani. Nu dai, am auzit că ești amărât. L-am luat în brațe, i-am zis să nu mai plângă. Nu se întâmplă nimic, stai liniștit. Copilul ăsta mi-a rupt sufletul, el se gândea la ce are de dat tatăl lui. Bineînțeles că nu o să-i fac nimic!”, a mai spus el prin intermediul unui videoclip, publicat pe YouTube.

