Jador pe perfuzii în noaptea de Înviere. Ce s-a întâmplat cu el și cum se simte acum

Jador și-a îngrijorat fanii de pe Instagram, chiar în noaptea de Înviere. El a distribuit mai multe imagini în care se vede că îi este administrat un tratament prin intermediul perfuziilor.

Se pare că lucrurile nu merg prea bine pentru celebrul manelist. După ce în urmă cu câteva luni a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei probleme de sănătate, acum a avut iar nevoie de ajutorul acestora. La scurt timp după conflictul cu primarul Timișoarei, el s-a filmat întins în pat și cu perfuzii la mână.

Totul s-a întâmplat chiar în noaptea de Înviere, fix înainte de a pleca la Biserică. Cu toate acestea, nu a renunțat să meargă să ia Lumina Sântă. Jador a vorbit în nenumărate rânduri despre relația apropiată pe care o are cu Dumnezeu, așa că starea de rău nu l-a împiedicat să plece de acasă.

Ce i s-a întâmplat cântărețului

Deși a împărtășit cu admiratorii săi momentul nu tocmai plăcut prin care a trecut, Jador a fost destul de reținut în privința explicațiilor. În afară de imaginile pe care le-a postat, el nu a mai oferit detalii suplimentare.

El a ales să nu dezvăluie motivul din spatele problemelor sale de sănătate, care l-au țintuit la pat pentru o bună perioadă, iar asta i-a pus și mai tare pe jar pe fani. Cu toate acestea, deși nu a mai deschis subiectul problemelor cu care s-a confruntat, artistul a postat imagini de la biserică, pentru a-i liniști pe cei care îi urmăresc fiecare mișcare.

Citește și: Jador, schimb de replici cu primarul Timișoarei. Ce acuzații a adus manelistul, după ce nu a mai putut cânta la Filarmonică

Jador se pare că a petrecut Paștele în sânul familiei, alături de cei dragi. Cu puțin timp în urmă, el a postat și două poze în care apare alături de mama sa, cu descrierea „Hristos a Înviat”.

Jador a ajuns pe mâna medicilor și a fost operat

Ultima perioadă nu a fost una chiar ușoară pentru îndrăgitul manelist. De curând a fost implicat într-un scandal cu primarul Timișoarei, pe care l-a acuzat de rasism, iar luna trecută a fost operat.

El a ajuns la spital și a suferit o intervenție chirugicală, după ce a primit un diagnotic dur. La acel moment, el a ales să le povestească fanilor despre ce e vorba și astfel a dezvăluit că, în urma unor analize la sânge, a descoperit că ar putea face cancer la colon.

Citește și: Jador a împlinit 27 de ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere, după ce a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate

Cântărețul a mai mărturisit că se teme foarte tare de acest lucru, pentru că este o boală de care au suferit mai multe rude ale sale de-a lungul timpului.

„Majoritatea membrilor din familia mea au avut cancer la colan și mama era îngrijorată de asta. Există posibilitatea foarte mare, de aceea o să fac control mereu. (...) Mie doctorul mi-a spus că am respectat tot ce mi-a dat el și că totul este ok. De la stomac mi-a luat biopsie, mi-a făcut colonoscopie, am făcut analiză la sânge, la inimă. O să le primesc pe mail, eu aștept'”, a declarat Jador în exclusivitate la Antena Stars.

Vezi cum s-au descurcat echipele la marea finală Dancing on Ice: Vis în doi ▶ Noul episod e în AntenaPLAY