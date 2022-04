Jador, schimb de replici cu primarul Timișoarei. Ce acuzații a adus manelistul, după ce nu a mai putut cânta la Filarmonică

Jador a fost implicat recent într-un scandal. După ce organizatorul care se ocupa d econcertul său din Timișoara a anunțat că acesta va fi organizat la FIlarminica Banatul Timișoara, au apărut și critici, dar și reacția directorului insituției care a anunțat că nu oferă autorizație pentur un afel de spectacol.

La scurt timp după ce a fost anunțat faptul că jador nu va mai susține un concert la Filarmonică, manelistul a publicat un videoclip prin care a mărturisit că se simte discriminat și l-a acuzat pe primarul Timișoarei de rasism.

Jador, acuzații dure, după ce a primit vestea că nu va mai cânta la Filarmonica Banatul TImișoara

“În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo. Ce vreau eu să spun… Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt de etnie rromă…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…

Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzical... nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”, a spus Jador.

Citește și: Jador a împlinit 27 de ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere, după ce a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate

„Mi-e foarte ruşine că sunt în situaţia asta, dar e foarte urât să fii discriminat. Am avut atâtea exemple. Avem un război între oameni care vorbesc aceeaşi limbă. Nu poate să îmi ia cineva dreptul la a cânta. Eu am fost la şcoală, domnul primar. Faceţi Timişoara de râs. Nu voi mai veni să cânt la Timişoara deoarece am înţeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiţi că eu aş veni să cânt la Filarmonică“, a mai spus cântărețul de manele.

Cum a reacționat Dminic Fritz, după ce Jador l-a acuzat de discriminare

Ulterior, a vnit și reațcia lui Dominic Fritz, primarul din Timișoara, spunând că decizia a fost luată de director.

„Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract. Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil”, a transmis primarul din Timișoara.

Citește și: Jador a ajuns la spital și urmează să fie operat. De ce probleme medicale suferă și ce declarații a făcut

Directorul Filarmonicii a anunțat că Jador nu va cânta la Filarmonică.

„Informaţia despre susţinerea unui concert la Sala Capitol de către unul dintre artiştii genului de manele în luna mai este una falsă, nefiind aprobată cererea organizatorilor. Avem încrederea că publicul şi locuitorii Timişoarei (...) ştiu că agenda propusă vizează concerte de o înaltă ţinută artistică, cu artişti de talie internatională”, a transmis directorul Filarmonicii Banatul Timişoara, Ovidiu Andriş.



Cele mai noi episoade din serialul tău preferat te așteaptă în AntenaPLAY.