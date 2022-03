Jador a ajuns la spital și urmează să fie operat. De ce probleme medicale suferă și ce declarații a făcut

Jador a ajuns la spital pentru a se opera după ce medicii i-au pus un diagnostic dur. Artistul se confruntă cu o ruptură de mușchi la un picior și va ajunge în curând pe patul de spital pentru a fi operat.

Jador a mers la spital și și-a speriat fanii. Ce diagnostic ar putea primi de la medici după o serie de analize

Jador a ajuns la spital și a aflat, în urma unor analize la sânge, că ar putea face cancer la colon, boală de care mai multe rude ale sale au suferit de-a lungul timpului. Cântărețul se teme că ar putea dezvolta și el o maladie asemănătoare și este speriat de acest lucru.

"Nu aveți de ce să vă faceți griji. Dacă e să mor, mor oricum, așa că sănătate!", este mesajul transmis de artist recent pe Instagram, potrivit spynews.ro.

Artistul a vorbit și despre posibilitatea de a face cancer, o boală de care se teme.

"Majoritatea membrilor din familia mea au avut cancer la colan și mama era îngrijorată de asta. Există posibilitatea foarte mare, de aceea o să fac control mereu. (...) Mie doctorul mi-a spus că am respectat tot ce mi-a dat el și că totul este ok. De la stomac mi-a luat biopsie, mi-a făcut colonoscopie, am făcut analiză la sânge, la inimă. O să le primesc pe mail, eu aștept'' a declarat Jador în exclusivitate la Antena Stars.

Cum arată Jador când renunță la costumele elegante

De curând, artistul a uimit pe toată lumea cu un nou stil vestimentar. Jador a decis să renunțe la hainele elegante și să abordeze un noul look de „profesor”. Acesta s-a lăsat filmat într-o ținută specifică elevilor și a făcut senzație cu ochelarii săi de „tocilar”.

Videoclipul a atras atenția internauților și a generat mai bine de 30 mii de like-uri. Prietenii virtuali au ținut neapărat să-i transmită artistului că noul look i se potrivește de minune și îi scoate în evidență trăsăturile feței.

Deși a impresionat cu schimbarea neașteptată, Jador nu a ezitat să poarte un costum elegant în cea de-a doua partea a filmulețului pe care l-a asortat cu o pereche de ochelari de soare. Un lucru este evident, cântărețul de manele are un aspect fizic de invidiat, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.

Reacțiile pozitive din partea prietenilor virtuali nu au întârziat să apară.

„Felicitări, Jador!❤️”, „Mai bine îți stă tocilar 😎”, „Nu-ți stă rău ca profesor🥰”, „Vai, era să nu te recunosc!” sau „Cel mai frumos băiat”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă.

