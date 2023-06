Jador și-a anunțat sfârșitul carierei de pe patul de spital: „În cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzica”

Jador și-a pus fanii pe jar cu ultima postare din mesiul online. Artistul a anunțat că se va retrage din muzică anul acesta din cauza unor probleme de sănătate. Cum a fost fotografiat pe patul de spital.

Mesajul postat de Jador de pe patul de spital i-a speriat pe fani

Jador și-a pus în temă fanii cu ultimele noutăți din viața sa. Se pare că nopțile nedormite și programul haotic și-au pus amprenta în viața sa.

Artistul se confruntă cu niște probleme grave de sănătate și spune că se va retrage din muzică anul acesta. Speră că va mai putea merge la câteva concerte care sunt deja programate, însă spune că ar vrea să pună sănătatea pe primul loc momentan.

„Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite pentru jadorașii mei. Ultima piesă va fi în luna Decembrie. Împreună cu managerul meu și toată echipa am deschis că sănătatea mea e mai importantă.

Anul ăsta sper ca Dumnezeu să mă țină în viață și să mai pot merge măcar la câteva concerte. În cazul în care nu o să mai fiu, vă dau vouă, fanilor mei, muzică gratis! Vă iubesc și sper să nu vă supere acest mesaj. Aveți grijă de sănătatea voastră!”, este mesajul publicat de Jador pe conturile sale de socializare.

Postarea cu el de pe patul de spital și cu perfuzia în mână a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.

„Ce s-a întâmplat? Sper sa fie o gluma😢 dacă chiar nu e o gluma Dumnezeu sa te binecuvânteze!”, „Mai tu ești cel mai puternic om pe care l-am susținut,nu te lași tu asa ușor bătut!!Dumnezeu este cu tine si o sa te ajute sa crezi mereu în Dumnezeu și sa știi ca cu toate astea sunt mândră că te-am susținut ca am fost un Jadoras și că ți-am fost admină,ma bucur din suflet că am putut fiu lângă tine cu atât cât am putut eu!!Felicitări pentru tot ce ai făcut in toți ani astea de carieră,jos pălăria!”, „Multă sănătate! Dumnezeu cu tine!”, sunt câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

