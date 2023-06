Jador, ultimele detalii despre starea lui de sănătate. Când urmează să pună punct carierei muzicale

Jador a oferit de curând noi detalii despre starea sa de sănătate. Cântărețul urmează să treacă printr-o operație grea, iar mai apoi să renunțe la cariera muzicală, la recomandarea medicilor. Cum se simte în prezent și ce a dezvăluit despre situația în care se află.

Cum se simte Jador în prezent, după ce a anunțat că are probleme de sănătate și urmează să fie operat | Antena 1/Instagram

În urmă cu aproximativ o săptămână, Jador și-a îngrijorat fanii, după ce și-a anunțat sfârșitul carierei de pa patul de spital. Cântărețul a dezvăluit că are probleme serioase de sănătate, motiv pentru care urmează să treacă și printr-o operație.

Cum se simte Jador. Cântărețul a oferit noi detalii despre starea lui de sănătate

Admiratorii săi s-au temut chiar pentru viața artistului, care a susținut recent un concert, înainte să se retragă definitiv din muzică.

Recent, Jador a încercat să își liniștească fanii, explicând că se simte bine pentru moment. Cu toate acestea, cântărețul a vorbit despre situația cu care se confruntă, mărturisind că deși problema nu este una ușoară, se poate rezolva printr-o operație. Ce noi dezvăluiri a mai făcut Jador, dar și cum se simte în prezent.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând”, a declarat Jador, în cadrul unui podcast.

După ce s-a fotografiat pe patul de spital, în timp ce purta masca de oxigen și perfuzii, Jador a dat de înțeles că are nevoie de o perioadă de recuperare. Acesta a punctat că nu se simte bine, iar în urma investigațiilor medicilor, va fi nevoit să renunțe la cariera sa muzicală, începând cu luna decembrie a acestui an.

Jador, declarații neașteptate despre moarte. Ce a dezvăluit cântărețul

În cadrul aceluiași interviu, Jador a precizat că una dintre dorințele sale ar fi să vadă ce se întâmplă după ce trece în neființă. Desigur, totul a fost doar un exercițiu de imaginație.

„Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmplă. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin înapoi. Cred că ar fi tare rău. Aș vrea să știu totul”, a mai precizat Jador.

Ce se întâmplă cu piesele lui Jador. Ce planuri are cântărețul

Înainte de retragerea din muzică, Jador a vorbit despre piesele pe care urmează să le scoată. Artistul are numeroase proiecte în desfășurare, pe care le va oferi publicului până la finalul acestui an, după care va renunța la cariera care l-a consacrat.

„Poate că ăsta este testul, nu știu. (..) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama”, a mai dezvăluit Jador.