Jamie Dornan, apariție publică rară alături de soție. Cum arată Amelia Warner, femeia care l-a cucerit pe starul din Fifty Shades

Jamie a devenit mai întâi faimos pentru cariera sa de model, iar abia mai apoi a jucat în saga 50 Shades of Grey. Amelia este și ea actriță, dar e mult mai pasionată de muzică decât de actorie. Spre deosebire de personajul lui din Fifty Shades of Grey, în viața reală Jamie are o relație foarte frumoasa cu soția sa.

Jamie și Amelia, amândoi în vârstă de 38 de ani, sunt împreună din 2010 și s-au căsătorit în 2013. Ei au împreună trei copii și duc o viață de familie fericită, bazându-se întotdeauna unul pe celălalt. Jamie a declarat într-un interviu pentru publicația OK! că este mai îndrăgostit de soția sa în prezent mai mult decât era atunci când cei doi s-au cunoscut. Iubirea lor necondiționată și sprijinul pe care și-l oferă în carieră i-au făcut să fie fericiți.