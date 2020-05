Video șocant! Jason Derulo și-a spart dinții în timp ce făcea o provocare virală pe TikTok: „Nu încercați asta!”

Apoi, Jason a postat video-ul și pe contul său de Instagram, cu descrierea, „nu încercați asta” și o mulțime de emoji-uri plângând. Spre final, el se oprește brusc, privește speriat către cameră și apoi își arată dinții lipsă.

În timp ce unii fani erau foarte îngrijorați, alții s-au gândit că ar putea fi doar o farsă. „Bine că erau fațete dentare, corect?”, a comentat un utilizator pe Instagram. „Nu sunt reali, sper că nu sunt reali”, a scris un alt fan.

El s-a născut în Miami, Florida, din părinți haitieni. Numele lui la naștere a fost Desrouleaux, dar i-a schimbat ortografia pentru a fi mai ușor de pronunțat.

Derulo cântă de la vârsta de cinci ani și a scris primul lui cântec, „Crush on You”, la opt ani. Derulo și-a petrecut tinerețea studiind operă, teatru și balet. A studiat la Dillard Center for the Arts din Fort Lauderdale, Florida și a absolvit American Musical and Dramatic Academy din New York.