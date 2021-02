Jennifer Aniston împlinește 52 de ani. Ce fotografii înduioșătoare a postat Courtney Cox, prietena ei din serialul Friends

Cu ocazia zilei sale de naștere, Courtney a postat 2 fotografii cu mesaj emoționat pentru frumoasa ei prietenă. Postarea a strâns peste 2 milioane de aprecieri în doar 12 ore. Frumoasa actriță brunetă a postat două fotografii, una din tinerețe, și una cu ele două din ultima vreme, iar la descriere a adăugat un mesaj care i-a impresionat pe fani:

“Happy Birthday Jenny Louise! We’ve known each other so long I don’t even remember why I call you that. I love you ! ♥️♥️”.

Jennifer Aniston a descoperit elixirul tinereții

Fără să apeleze la schimbări majore de look de-a lungul anilor, faptul că și-a păstrat aceeași coafură, o ajută să pară extrem de tânără.

La faptul că are un ten lipsit de riduri contribuie și rutina ei de îngrijire a feței care este extrem de costisitoare, după cum a dezvăluit ea în trecut. Deși a fost condamnată că s-a folosit de ajutorul operațiilor estetice pentru a arăta așa, faimoasa vedetă a declarat că este adepta tratamentelor de înfrumusețare non-invazive, dar că nu a apelat niciodată la bisturiu.

Cu toate acestea, Vedeta cheltuie nu mai puțin de 243.000 de dolari pe rutina sa de frumusețe, potrivit căutărilor făcute de către jurnalistul de la New York Times, Ian Halperin. Faimoasa actriță apelează la tratamente care mai de care mai complexe și mai costisitoare. Investește sume mari în sesiuni de yoga și tratamente de refacere a pielii cu ajutorul laserului.