Jennifer Lopez, în postura de înger gol pentru cel mai nou videoclip. Cum a îndrăznit să se lase filmată la 51 de ani

Fanii au reacționat imediat la vestea artistei, care i-a surprins în cel mai plăcut mod posibil. "Suntem pregătiți! Dumnezeu este o femeie." sau "Ești un înger minunat. Nu cred că mai pot aștepta până atunci.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care o apreciază și o îndrăgesc pe Jennifer Lopez.

În videoclip frumoasa artistă apare în mai multe ipostaze, însă sunt de-a dreptul spectaculoase și îi scot în evidență corpul tonifiat și formele perfecte.

Ce tratamente folosește Jennifer Lopez pentru a avea un look mai tânăr

Jennifer Lopez a susținut în nenumărate rânduri că își menține frumusețea și tinerețe cu ajutorul produselor naturale, tratamentelor naturale și a unui stil de viață sănătos.

“Nici până în ziua de azi nu am apelat la Botox.”, a declarat vedeta recent pentru Page Six.

“Nu sunt genul ăla de persoană. Nu am nimic cu persoanele care fac acest lucru, doar că nu e genul meu. Eu am o abordare mai naturală atunci când vine vorba de îngrijirea pielii...dar vreau ca produsele mele să funcționeze. Vreau să am acid hialuronic. Vreau să am toate lucrurile care mă vor ajuta, pentru că nu vreau să apelez la această metodă la un moment dat. Nu spun că n-o s-o fac niciodată, doar că nu am făcut-o până acum.”, a mai adăugat diva.

Jennifer Lopez a mărturisit că de la vârsta de 22 de ani folosește crema cu protecție solară, iar între timp, a mai adăugat un ingredient important care o face să arate atât de bine, acela fiind uleiul de măsline.