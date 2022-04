Jennifer Lopez s-a filmat fără strop de machiaj pe chip. Cum arată artista la 52 ani

Jennifer Lopez face furori cu frumusețea ei la vârsta de 52 ani, având un ten perfect, lipsit de riduri sau imperfecțiuni. Deși a trecut de vârsta de 50 ani, celebra cântăreață a demonstrat că poate să își păstreze fizicul de invidiat, având mare grijă la produsele de înfrumusețare pe care le folosește, alimentația ei, dar și la cât de mult sport face.

Vedeta pare că a descoperit elixirul tinereții pentru că are un chip veșnic tânăr, care nu pare să înregistreze trecerea timpului. Nu e prima oară când vedeta se filmează fără strop de machiaj pe chip. J. Lo și-a mai arătat tenul perfect curat de câte ori a împărtășit cu fanii ei rutina ei de îngrijire, promovând produsele de la brandul ei de make-up și skincare, potrivit Daily Mail.

Citește și: La 52 de ani, J Lo se antrenează intens la sală. Cât este de sexy „Jenny from the Block” și ce ținute alege la sală

Jennifer Lopez le-a arătat fanilor ce produse folosește și în ce ordine, iar pe parcursul rutinei ei de îngrijire a zâmbit și le-a povestit fanilor despre fiecare produs în parte. Cu o frumusețe naturală aparte, vedeta nu s-a sfiit să își arate chipul fără machiaj, punându-și în evidență trăsăturile chipului.

Imediat ce fanele au descoperit secretul frumuseții ei, toate au spus că își doresc să folosească aceleași produse de îngrijire a pielii, pentru un ten fără cusur.

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația de iubire acum mai bine de 1 an, după ce se despărțiseră în 2004. Recent, J. Lo a povestit care a fost, de fapt, motivul pentru care cei doi au pus atunci punct relației.

Citește și: Jennifer Lopez a spus adevărul despre despărțirea de Ben Affleck în 2004. Care a fost motivul real

Artista a dezvăluit că presiunea pe care a simțit-o atunci din pricina presei, a paparazzilor și a ceea ce se scria pe atunci despre ei, în urmă cu mai bine de 20 ani, i-au adus pe cei doi în punctul în care au luat o decizie categorică.

Acum, după ce cei doi mari actori și-au reluat relația, ei încearcă să o păstreze cât mai departe de ochii curioșilor și de presă. Tocmai de aceea, Jennifer Lopez a spus într-un interviu recent, detaliat pe CaTine.ro că nu vrea să dezvăluie detalii legate de viața ei personală și de relația pe care o are acum cu Ben Affleck.

Vedeta a spus că ea consideră că relația ei cu iubitul său e sacră și vrea să păstreze cele mai frumoase momente trăite împreună doar pentru ei.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY