Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit. Ce rochie a purtat cântăreața la a cincea căsătorie

Jennifer Lopez s-a întors în brațele lui Ben Affleck după ce s-a despărțit de Alex Rodriguez. Cei doi foști s-au reunit la 17 de la despărțire și se pare că au parte de o relație fierbinte.

Jennifer Lopez şi Ben Affleck s-au căsătorit în Nevada, la aproape două decenii după prima lor relaţie extrem de mediatizată atunci, potrivit documentelor judiciare publicate sâmbătă.

Benjamin Geza Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Lopez, potrivit certificatului comitatului Clark, care include oraşul Las Vegas. Potrivit documentului judiciar, cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 52 de ani a ales să preia numele soţului şi va fi la în acte Jennifer Affleck, potrivit BFM TV. Cea care este şi femeie de afaceri, cu o linie de cosmetice şi parfumuri ce-i poartă numele, a anunţat în aprilie logodna cu actorul într-un scurt videoclip.

Jennifer Lopez a îmbrăcat o rochie de mireasă extrem de simplă la nunta cu Ben Affleck

Cuplul şi-a anunţat căsătoria într-un newsletter trimis de Lopez în care dezvăluie că cei doi au zburat în oraşul deşertic Nevada pentru a obţine certificatul de căsătorie şi s-au căsătorit sâmbătă seară la o capelă, potrivit revistei People citată de Reuters. "Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Şi se dovedeşte că dragostea este răbdătoare. Răbdătoare timp de douăzeci de ani. Exact ce ne-am dorit", a scris Lopez în newsletter, conform People.

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO.

Newsletterul era semnat "Doamna Jennifer Lynn Affleck", potrivit Los Angeles Times. Lopez a postat o fotografie pe reţelele de socializare în care apare în pat, purtând verighetă.

Cântăreaţa în vârstă de 52 de ani şi-a anunţat logodna cu actorul Ben Affleck în aprilie într-un mesaj video scurt în care, vizibil emoţionată, purta un inel cu piatră verde. Cele două vedete au stârnit interesul anul trecut după ce au dat o nouă şansă cuplului lor, supranumit "Bennifer" la începutul anilor 2000.

Jennifer Lopez şi Ben Affleck s-au cunoscut în 2002, pe platourile de filmare ale filmului "Gigli", considerat în general un eşec, iar relaţia dintre cele două vedete a fost urmărită îndeaproape de paparazzi. Căsătoria lor, programată în 2003, a fost amânată, ulterior cei doi anunţând sfârşitul relaţiei, în 2004.

Jennifer Lopez a fost deja căsătorită de trei ori. Cu Marc Anthony are gemeni. Ben Affleck, cunoscut pentru rolurile din "Argo" sau "Gone Girl", a fost căsătorit cu actriţa Jennifer Garner, cu care are trei copii.

