Jessica Alba, fotografia care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta actrița pe când era doar o copilă

Jessica Alba este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood. Frumoasa actriță s-a făcut remarcată pentru talentul ei actoricesc și a impresionat întotdeauna cu frumusețea ei.

Actrița de origine americană a împlinit 41 ani, dar nu arată mai în vârstă de 25 ani. Ea pare că a descoperit secretul tinereții pentru că are un ten perfect, cu foarte puține riduri de expresie.

Jessica Alba a împlinit 41 ani

De asemenea, deși e mama a trei copii, Jessica reușește să aibă un trup sculptat și o siluetă de invidiat. La vârsta de 41 ani, actrița arată mult mai tânără decât multe alte femei în vârstă de 30 ani.

Jessica Alba și-a început cariera la vârsta de 13 ani, când a debutat în filme precum Camp Nowhere și The Secret World of Alex Mack (1994). Până la vârsta de 19 ani, ea a ieșit în evidență datorită muncii depuse și a talentului actoricesc. Atunci a devenit actrița din rolul principal în serialul Dark Angel (2000-2002). Pentru acest rol, Jessica Alba a primit o nominalizare la Globurile de Aur.

Unul dintre rolurile ei memorabile este cel din filmul Honey (2003), iar apoi din ce în ce mai mulți regizori au ales-o pentru numeroase filme de succes. Celebra actriță a jucat în Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine's Day (2010), Little Fockers (2010), Mechanic: Resurrection (2016), Sin City (2005), Machete (2010), Spy Kids: All the Time in the World (2011), Machete Kills (2013) și Sin City: A Dame to Kill For (2014).

Cum a devenit actriță Jessica Alba

În 2011, frumoasa actriță a pus bazele propriului ei brand unde comercializează produse de machiaj, dar și produse de curățenie. În 2015, Jessica a lansat și o colecție de produse de îngrijire a tenului și de machiaj numit Honest Beauty.

Mai multe reviste de top au numit-o de-a lungul anilor pe lista celor mai frumoase femei din lume, inclusiv Men's Health, Vanity Fair și FHM.

Frumoasa actriță și-a exprimat dorința de a deveni actriță încă de la vârsta de 5 ani. La vârsta de 11 ani, Jessica a convins-o pe mama ei să o ducă la o competiție de actorie din Beverly Hills. Ea a reușit să câștige marele premiu, care consta în cursuri gratuite de actorie.

În curând, actrița va juca într-un serial ce se focusează pe creșterea copiilor și va fi distribuit de platforma Disney+. Serialul se va baza pe felul în care copiii își primesc educația în diferite familii din colțuri diferite ale lumii.

Pe plan personal, Jessica a avut parte de povești de iubire inedite. Actrița l-a cunoscut pe actorul Michael Warren în timp ce filmau pentru filmul Fantastic Four în 2004. Cei doi s-au îndrăgostit și s-au căsătorit în 2008. Cei doi au împreună 3 copii, fetița Honor Marie născută în 2008, fetița Haven Garner născută în 2011 și băiețelul Hayes, născut în 2017.

