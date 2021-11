Jessica Alba, liber la roz și la distracție pe o plajă din Mexic. Cum s-a îmbrăcat actrița în minivacanța din Cabo

Actrița, în vârstă de 40 de ani, a fost văzută la plajă, îmbrăcată în top și colanți scurți, de culoare roz neon, pentru ca apoi să se schimbe într-un costum de baie portocaliu, cu imprimeuri florale.

De altfel, Alba a fost văzută și când a ieșit de la o sesiune de SPA, potrivit publicației britanice Daily Mail.

Se pare că nu i-a lipsit voia bună, actrița părând că este într-o totală stare de relaxare alături de soțul și copiii ei și bucurându-se de soare și de valuri.

PICTURE EXCLUSIVE: Jessica Alba sports a neon pink set before slipping into an orange bikini https://t.co/BOD78tsRBo