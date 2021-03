Jessica Alves, fostul ”bărbat Ken”, dezvăluiri despre ce a pățit după ce a devenit femeie. Ce oferte bizare a primit de la fani

”Niciodată n-am avut o relație cu un bărbat gay pentru că întotdeauna am avut creier feminin. Îmi amintesc, atunci când eram copil, că obișnuiam să port hainele mamei și să dansez prin casă și atunci eram fericită.”

”Problema e că n-am pus ochii pe nimeni încă. Vreau ca acea zi să fie magică și specială, așa că trebuie să aștept puțin mai mult pentru asta până când bărbatul potrivit pentru mine o să apară.”

Deși au trecut doar câteva săptămâni de la ultima ei operație estetică, Alves deja se gândește la o nouă intervenție, pentru a-și mări bustul.

”Au trecut nouă zile de la operația mea de schimbare de sex și mă simt foarte bine, pot să cânt, să dansez, pot să fac orice,” a declarat ea într-un video.

”Se simte foarte diferit și azi e prima zi când voi ieși în oraș, o sa merg la un salon să-mi spăl părul, sunt foarte fericită că simt că sunt o persoană nouă.”

”Următoarea operație pe care o voi avea va fi un implant mamar pentru că vreau să am bulstul mai mare și plin. Doctorul va scoate și implantul pe care îl am acum, pentru că tot am probleme cu implantul din bărbie, și îmi voi modela și maxilarul.”

”Mă simt de parcă m-am născut din nou la 37 de ani,” a continuat Jessica Alves, fostul ”bărbat Ken”. ”Acum sunt pregătită să îmi încep viața drept o femeie fericită.”