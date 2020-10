Cum arată Jessica Alves după a douăsprezecea rinoplastie. A fost surprinsă de paparazzi pe străzile din Milano

Jess, care a suferit de curând a douăsprezecea rinoplastie, a apelat la un machiaj de seară, strident, care să le reamintească oamenilor că nu mai este "Ken în carne și oase", porecla pe care o primise când încă era bărbat.

Cu nasul vizibil mai subțire, Alves a pozat pentru jurnaliști, cărora le-a și mărturisit că barbatul pe care îl săruta până nu demult nu este iubitul ei, ci medicul estetician și un bun prieten.

Giacomo Urtis are o clinică în Milano, pe care Jessica a vizitat-o în repetate rânduri: "Suntem prieteni apropiați. În urmă cu trei ani am avut o relație care a dus la o prietenie puternică și anul trecut am înregistrat împreună o piesă, Plastic World, care a devenit un succes în Italia și Spania."

"A trecut un an de când am început tranziția pentru a deveni femeie, iar Giacomo mi-a fost mereu aproape. Am încercat o relație și nu a funcționat, așa că am decis să rămânem prieteni apropiați.”