Adevărul despre chipul Jessicăi Alves, fostul ”bărbat Ken”. Cum arată fără pic de machiaj după sute de intervenții estetice

”Au trecut 1 an și 3 luni de când am ales să fiu eu și fericită! Am ales libertatea, fericirea, onestitatea cu mine și acum, în 2021, nu puteam fi mai fericită!

Să stau acasă și să rămân în siguranță în momente grele ca aceasta, oferindu-i pielii o pauză de la machiaj și încercând o dietă de fasting alături de pastile de colagen și acid hialuronic.”, a scris Alves la descrierea pozei.

Pentru a nu distrage atenția de la chipul său, Jessica a îmbrăcat o bluză kaki, care lasă doar puțină piele la vedere.

Deși nu a putut să renunțe la extensiile lungi de gene, tânăra a optat pentru un look cât mai natural.

