Jessie J, la spital după ce și-a pierdut temporar auzul. Ce diagnostic a primit de la medici

Primele semne de întrebare au apărut atunci când artista nu mai auzea deloc cu urechea dreaptă, dar nici nu mai reușea să stea în echilibru. Diagnosticul medicilor nu a fost unul îmbucurător.

Artista a fost diagnosticată cu boala Meniere, o afecțiune a urechii interne care provoacă vertij și acel țiuit pe care nu îl suportă nimeni, dar și stări de vomă și de greață.

Chiar Jessie J este cea care le-a dat fanilor vestea. Prin intermediun contului de Instagram, cântăreața le-a povestit fanilor despre experiența prin care a trecut:

"Când m-am trezit am simțit că nu mai aud cu urechea și că nu pot merge în linie dreaptă. Mi s-a spus că am boala Ménière. Știu că o mulțime de oameni suferă de asta și multe persoane m-au contactat și mi-au dat sfaturi. Ar fi putut fi mult mai rău. Sunt recunoscătoare pentru sănătatea mea. Totul m-a luat prin surprindere. Mă bucur că am mers la spital și au descoperit care este problema. Am primit tratamentul potrivit, așa că mă simt mult mai bine."