Jo a suferit o intervenție estetică în zona feței. La ce operație inedită a apelat cântăreața și cum se simte acum

Jo și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare cu cea mai recentă imagine. Cântăreața, în vârstă de 28 de ani, a optat pentru o intervenție esteitică inedită, care însă o face foarte fericită. În fotografia de pe Instagram, aceasta apare cu fața bandajată, dar și-a liniștit urmăritorii, oferindu-le mai multe explicații.

Imaginea cu care Jo și-a îngrijorat fanii. Cum arată acum cântăreața

Deși nu se declară o împătimită a operațiilor estetice, Jo a hotărât să facă acest pas pentru a-și rezvolva o problemă care o deranja de ceva vreme, spune ea.

Aceasta le-a dat vestea cea mare și fanilor ei de pe Instagram, print-o imagine care i-a îngrijorat puțin. În fotografie, Jo apare cu un bandaj negru care în acopera partea din spate a capului, gâtul și o mică parte din mandibulă.

Alături de fotografia cu fața bandajată, ea le-a trasnmis și câteva cuvinte urmăritorilor îngrijorați, explicându-le exact pe presupune, mai exact, operația estetică la care a apelat.

„Zilele astea, mai exact sâmbătă, mi-am făcut o intervenție la așa pentru sufletul meu. 🤭 am scăpat de gușă 🥰”, a dezvăluit ea pe Instagram.

„Ca după orice intervenție, te recuperezi mai greu și treci prin tot felul de stări sau dureri… Mi-am dat seama ca tare nesuferită sunt atunci când nu pot sa funcționez singură la capacitate maximă, tare greu îmi e sa cer sau sa accept ajutor…dar tare tare norocoasă sunt că le am pe mama și soră-mea sa ma suporte și sa ma ajute indiferent de stările mele de nervi sau plâns sau divă pe ciclu’ 🤦🏼‍♀️ in locul lor n-as fi avut atâta răbdare cu mine… o sa le fac câte o statuie la fiecare in parte 🥺❤️”, a mai mărturisit Jo.

De asemenea, îndrăgita cântăreață a mai dezvăluit că au trecut deja trei zile de la intervenție și așa arată acu.

După 3 zile de la intervenție totul arată wow…sunt mega încântată de rezultat, iar @dr.delbani e doctorul meu preferat din lume și, deocamdată, singurul bărbat care știe sa ma facă fericită 😂❤️ thanks! 🙏🏼”

„Nu sunt pro operațiilor estetice făcute fără rost, dar nu mi se pare greșit sa facem schimbări la noi atâta timp cat acele schimbări ne pot creste încrederea in noi, ne fac sa ne simțim mai bine și mai puternice. ☀️ cel mai important e sa îți găsești un doctor pe care sa te poți baza”, a mai ținut să menționeze aceasta.

Internauții au reacționat imediat la postarea acesteia. În timp ce unii au felicitat-o pentru curaj, alții au ținut să o asigure că este frumoasă oricum și că nu e nevoie să exagereze cu astfel de intervenții.

„Sper să te oprești aici și să nu continui cu tot felul de operații, așa cum au făcut alte persoane – care au transformat asta într-o pură pasiune”, i-a scris un fan, în timp ce altul i-a transmis: „Oricum ești o frumoasă!”.

