Joe Pesci a jucat în numeroase filme, dar unul dintre rolurile lui memorabile a rămas "Harry Lime". Un individ machiavelic, pus pe fapte rele, unul dintre hoții din celebrul film "Home Alone / Singur acasă", alături de actorul Daniel Stern. Pe atunci, când a filmat "Singur acasă", Pesci avea 46 de ani.

Pentru ca rolul să îi iasă atât de bine și să fie cât mai autentic, Pesci a decis să îl evite cât de mult poate pe Macaulay Culkin la filmări, astfel încât copilului să îi fie, într-adevăr, frică de el, a scris presa străină, fapt care trebuia să reiasă perfect din film.

Joe Pesci, actorul din "Singur acasă", la 78 de ani. Cum arată acum, la 32 de ani de când a jucat în celebrul film

Averea lui Joe Pesci este estimată în prezent la 50 de milioane de dolari. Actorul american este cunoscut pentru aparițiile dese în filme împreună cu actorul Robert De Niro, cu care e prieten, regizate de Martin Scorsese, în filme-capodoperă precum "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990), "Casino" și "The Irishman" (2019).

Pentru rolul din "The Irishman", Pesci a revenit în cinematografie după ce anunțase că pune stop carierei de actor.

Joe Pesci, cariera în film și muzică

Joe Pesci s-a născut în Newark, New Jersey, Statele Unite. Încă de la o vârstă fragedă, a început să ia lecții de actorie, dans și muzică. Pe o scenă, ca actor, a urcat pe când avea cinci ani, iar cinci ani mai târziu deja apărea constant într-un show televizat numit "Startime Kids", conform Britannica.com.

La vârsta de 20 de ani, lăsa muzica să îl conducă. Cânta în cluburi de noapte, la chitară, în trupa "Joey Dee and the Starliters", iar în 1968 a înregistrat un album sub numele de Joe Ritchie, album intitulat "Little Joe Sure Can Sing", arată aceeași sursă menționată mai sus.

Robert De Niro a fost cel care l-a văzut și l-a admirat pe Joe Pesci în filmul cu buget redus, "The Death Collector", și tot De Niro a fost cel care l-a adus pe Pesci în atenția marelui regizor Martin Scorsese.

Scorsese a fost cel care i-a propus lui Pesci să joace rolul fratelui boxerului Jake LaMotta în filmul "Raging Bull" din 1980, iar Pesci a atras atenția tuturor datorită acestei interpretări magistrale, pentru care a primit două nominalizări, inclus una la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, arată aceeași sursă de mai sus.

Pentru un alt film al lui Scorsese, "Goodfellas" (1990), când l-a interpretat pe Tommy DeVito, Pesci a obținut Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul și muzicianul a fost căsătorit de trei ori și are un copil cu actrița și modelul Claudia Haro, cu care a fost însurat din 1988 până în 1992. Tiffany Pesci are 29 de ani, dar nu preferă deloc atenția presei și controversele. Se știe despre ea că are o carieră în modelling, dar preferă să țină departe cât mai multe informații din viața ei privată, se arată în acest articol.

