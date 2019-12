Lungmetrajul „The Irishman” al lui Scorsese, vizionat de peste 26 de milioane de utilizatori Netflix în prima săptămână

Serviciul de streaming se aşteaptă ca filmul - lansat online pe 27 noiembrie - să fie vizionat în primele 28 de zile, în proporţie de cel puţin 70%, de 40 de milioane de abonaţi, potrivit lui Ted Sarandos, director de conţinut.

Filmul „Bird Box”, cu Sandra Bullock în rol principal, a fost vizionat de 45 de milioane de abonaţi în decurs de o săptămână, iar comedia „Murder Mistery”, cu Adam Sandler şi Jennifer Aniston, de peste 30 de milioane în decurs de trei zile.

„The Irishman” a primit cinci nominalizări pentru gala Globurile de Aur 2020, a fost desemnat de The National Board of Review cel mai bun film al anului 2019, a primit aceeaşi distincţie din partea Asociaţiei Criticilor din New York şi este văzut ca un important concurent la Oscar 2020.

Cu un buget de peste 140 de milioane de dolari, filmul reprezintă a noua colaborare a lui De Niro cu Scorsese şi prima a lui Pacino cu cineastul american. Din distribuţie mai fac parte Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin şi Ray Romano.