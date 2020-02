Joseph Hadad, fostul jurat de la Antena 1, transportat de urgență la spital. Celebrul chef ar fi făcut infarct 

Chef Joseph Hadad, povestea lui de succes: ”Mi-am dorit să creez artă în farfurie”

Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…”, i-a dezvăluit chef Joseph Hadad prezentatoarei Iuliana Marciuc la “Destine ca-n filme”.