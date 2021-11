Kanye West are o nouă iubită. Cine este Vinetria, femeia care l-a cucerit

Cele mai recente zvonuri confirmă faptul că rapper-ul Kanye West vrea să meargă mai departe cu viața sa, chiar dacă a lăsat la un moment dat de înțeles că ar vrea să se împace cu Kim Kardashian.

Cine este Vinetria, noua iubită a lui Kanye West

Rapper-ul a avut o scurtă relație cu Irina Shayk în vara acestui an. Acesta a mai fost căsătorit mai bine de 7 ani cu Kim Kardashian. Tot PageSix a spus la începutul acestui an că vedeta de reality show vrea să se despartă de tatăl copiilor săi. Vedeta Keeping Up with the Kardashians a fost cea care a cerut divorțul o lună mai târziu.

Tânăra este model și are un contract semnat cu Public Image Management, deși este destul de nouă în industria modelling-ului. Are 1.75 metri, părul castaniu și ochii verzi, conform portofoliului ei.

Vezi cât de frumoasă e Vinetria și află aici câteva detalii despre ea!

Kanye West a apărut pentru prima dată alături de Vinetria. Aceasta e o tânără care are jumătate din vârsta sa, la Minneapolis, la un meci de baschet al Academiei Donda. Surse apropiate celor doi au declarat că sunt împreună de ceva timp. Publicația menționată mai sus spune că modelul l-a cunoscut pe artist în Miami în octombrie 2021.