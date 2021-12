Karmen Simionescu, imagine rară alături de tatăl ei, Adrian Minune. Cum s-au fotografiat cei doi de Ziua Națională a României

Adrian Minune este o prezență discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor. Recent, fiica cântărețului de manele a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine rară alături de tatăl ei.

Fotografia a atras imediat atenția internauților, care i-au transmis numai cuvinte de laudă și urări. Totodată, Karmen Simionescu postează foarte rar poze alături de cel care a crescut-o pentru că are familia ei și greu mai ajunge la părinții ei.

Cum s-au fotografiat Karmen Simionescu și Adrian Minune de Ziua Națională a României

Silvia Claudia Simionescu, cunoscută pe numele de scenă Karmen, este foarte activă pe rețelele sociale. Fiica lui Adrian Minune obișnuiește să își surprindă prietenii virtuali cu imaginile sale incendiare sau cu cele alături de soțul și fiica ei.

De data aceasta, artista a sărbătorit Ziua Națională a României alături de tatăl ei și a imortaliza momentul pentru a-l arăta și urmăritorilor de pe Instagram. Un lucru este cert, se pare că cei doi au o relație foarte specială tată-fiică, chiar dacă nu arată asta prea des.

„La mulți ani, România! 😍”, a scris ea la poza cu Adrian Minune.

Deși are o familie minunată și o carieră de succes care îi ocupă mult timp, Karmen Simionescu încearcă să își viziteze părinții cât de des poate, iar ziua de 1 decembrie a reprezentat un bun prilej. Postarea sa a strâns rapid mai bine de 13 mii de like-uri și multe comentarii, semn că prietenii virtuali au fost încântați de apariția neașteptată a lui Adrian Minune pe Instagram.

„La mulți ani, oameni faini!❤️”, „Pupici, sunteți buni, succes în carieră!”, „La mulți ani! Sunteți minunați! Îmi plac foarte mult postările tale! ❤️” sau „Regele cu prințesa”, au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită gânduri pozitive și urări de Ziua Națională a României.

Cum au sărbătorit Adrian Minune și soția de ziua ei de nume

Adrian Minune și membrii familiei sale au sărbătorit într-un mare fel de ziua de nume a soției sale. Aceștia au făcut o petrecere privată, acasă la ei, la care muzica și voia bună nu a lipsit.

„Este o petrecere privată, de sfânta Ecaterina. Am făcut un grătar. Noi suntem vaccinați”, spune Adrian Minune la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

De la petrecere nu a lipsit nici Karmen, care a făcut spectacol într-o ținută senzațională.

„Chiar am observat că mă îmbrac des în negru, nu sunt adepta culorilor țipătoare. Mi-am schimbat și culoarea părului, am fost toată viața mea brunetă, mi-a fost frică de schimbarea radicală. Treptat am început să-mi decolorez părul și îmi place mai mult decât cum îmi stătea brunetă. Am avut Covid de două ori, m-am vaccinat”, a spus ea, conform sursei citate mai sus.

