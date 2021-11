Fiica lui Karmen Simionescu, o adevărată vedetă pe Internet. Cât de frumoasă este micuța Rossa și cu cine seamănă

Karmen Simionesu (Minune) se mândrește cu fiica sa, așa că a făcut tot posibilul ca fanii ei să o cunoscă cât mai bine pe micuță. Sofia Maria Rossa este vedetă pe Internet, cu drăgălășenia ei a reușit să aduce urmăritori atât pe Instagram, cât și pe Youtube.

Micuța Sofia Maria Rossa a crescut și demonstrează că frumusețea poate fi moștenită, pentru că îi calcă pe urme mamei sale. Sofia este la fel de frumoasă și de elegantă ca mama ei.

Cât a crescut Rossa, fiica lui Karmen Minune

În una dintre cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale, Sofia Maria Rossa apare purtând o rochiță și având părul buclat.

Când a devenit Karmen Minune mamă

Karmen Minune a devenit mamă pe 1 august 2019:

"În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații. Am fost foarte relaxată.

Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană, dar am trecut ușor peste. Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok, asistentele vorbeau cu mine, le-am cântat, a fost foarte bine… Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. A fost cel mai emoționant lucru din lume. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie și că pot face absolut orice. Nu există cuvinte să povestești așa ceva. Am pupat-o pe ambii obraji și i-am zis să facă gropițe”, povestea Karmen Simionescu pe vremea aceea.

De atunci, Karmen și Sofia sunt de nedespărțit. Mama și fiica sunt ca două picături de apă.

Cum a început să cânte Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune

În cadrul unui interviu pentru Observator, Karmen Simionescu a făcut dezvăluiri despre începutul carierei sale de artistă.

„Dintotdeauna sora mea a fost cea talentată, eu am fost mai timidă și mi-era rușine, teamă, că poate ceea ce eu fac nu e pe placul părinților, sau tatălui meu. Pentru că tata e un artist foarte mare în capul meu era cum să cânt eu în fața tatălui meu. În final, mama m-a auzit cântând în cameră și m-a forțat, chiar de ziua tatălui meu să intru într-un studio de muzică, 14 ani aveam.

Primul eveniment la care a cântat a fost chiar aniversarea tatălui său, Karmen Minune făcându-l pe artist să plângă:

„De ziua lui, el era naș, l-am păcălit că plec într-o tabără și la 12 noaptea am intrat în sala de eveniment, era lumina stinsă și a apărut un far pe mine, eram într-o rochie de seară, așa cum tata nu m-a mai văzut, șiindu-mă copilul lui mic care nu iese în lume așa aranjat și cu rochii și machiaj, el era undeva în încăpere, m-a văzut și a început să plângă”.

Astfel, la 14 ani, Karmen Minune a cântat piesa „Hurt” în fața tatălui său, iar reacția de atunci a oamenilor a determinat-o să urmeze calea muzicii:

„Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că pentru asta sunt făcută, pentur că am simțit energia oamenilor și cât de plăcut este să vezi că oamenii sunt receptivi și impresionați de tine”, a mărturisit Karmen Minune.