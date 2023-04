Kate Middleton, coborâre în rapel într-o misiune de salvare alături de Prințul William. Ipostaza în care nu a mai apărut până acum

Kate Middleton, Ducesă de Cambridge și Prințesă de Wales, și Prințul William au decis să plece într-o scurtă călătorie în Țara Galilor. Vizita oficială vizează văile din South Wales și Mid Wales și a debutat cu o apariție la Central Beacons, un servivicu de salvamont extrem de apreciat în zonă.

Spre deosebire de multele apariții elegante pe care Kate le-a etalat de la începutul acestui an și până în prezent, de data aceasta Ducesa a optat pentru un look sportiv. Cu o jachetă The Mountain Equipment Kongur MRT în valoare de 600 de lire sterline, pantaloni negri, o șapcă gri și cizme de drumeție, soția Prințului William i s-a alăturat soțului într-un exercițiu de coborâre în rapel.

Prințul, care patronează Mountain Rescue Anglia și Țara Galilor, și Kate au avut ocazia să exerseze alături de specialiștii în salvamont, o activitate cu atât mai interesantă cu cât William a avut anterior o carieră ca pilot al Forțelor Regale Aeriene și al Ambualenței Aeriene Engleze.

În timpul petrecut la salvamont, cuplul regal s-a întâlnit cu actualii voluntari și specialiști ai serviciului pentru a afla mai multe despre abilitățile și experiențele lor în misiunile pe care le desfășoară de peste 60 de ani.

Ulterior, Prințul și Prințesa urmează să viziteze Clubul de Rugby Dowlais din apropiere, unde membrii echipajelor de salvare merg de obicei să se relaxeze și să socializeze.

În interiorul clubului, cuplul va petrece timp cu voluntarii, susținătorii organizației și membrii comunității locale. La părăsirea clubului de rugby, ei vor saluta localnicii care îi așteaptă deja cu mare nerăbdare.

Vizita oficială are loc cu doar câteva zile înainte de Încoronarea Regelui Charles.

Încoronarea Regelui Charles. Când va avea loc și ce se va întâmpla în timpul ceremoniei

Fotografia cu Regina Elisabeta a II-a, nepoții și strănepoții ei, a fost publicată în semn de omagiu cu numai câteva săptămâni înainte ca fiul ei cel mare, Charles să fie încoronat oficial drept Rege al Marii Britanii.

Regele Charles urmează să fie încoronat alături de regina consoartă Camilla în cadrul unei ceremonii fastuoase care va avea loc la abaţia Westminster din Londra, pe 6 mai 2023. Învestitura va face parte dintr-un weekend prelungit, bogat de sărbători organizate în cinstea noului monarh, de la petreceri stradale la concerte, relatează The Telegraph citat de Agerpres.

Palatul Buckingham a anunţat că ceremonia va reflecta rolul de astăzi al monarhului şi va privi spre viitor, rămânând în acelaşi timp înrădăcinată în vechi tradiţii şi fast: "Ceremonia şi-a menţinut o structură similară de peste o mie de ani, iar încoronarea din acest an este de aşteptat să includă aceleaşi elemente de bază, recunoscând în acelaşi timp spiritul vremurilor noastre. În ultimii 900 de ani, ceremonia a avut loc la abaţia Westminster, Londra. Din 1066, slujba a fost aproape întotdeauna condusă de arhiepiscopul de Canterbury", a precizat Palatul Buckingham.

Citește și: Preparatul neașteptat care se va servi la încoronarea Regelui Charles, ales chiar de el. Ce ingrediente conține

Slujba se doreşte a fi reprezentativă pentru diferite credinţe şi grupuri comunitare, în conformitate cu dorinţa regelui de a reflecta diversitatea etnică a Marii Britanii moderne.

În jurământul de încoronare, el se va angaja să fie "Apărătorul credinţei", însă consilierii palatului şi reprezentanţii bisericii intenţionează să adauge şi alte cuvinte care îi vor permite regelui să recunoască că slujeşte toate religiile.

Regele şi-a exprimat dorinţa ca slujba să includă muzică ortodoxă grecească, un omagiu adus tatălui său, ducele de Edinburgh, în interpretarea corului Byzantine Chant Ensemble.

De asemenea, regele Charles a dorit ca Andrew Lloyd-Webber să scrie imnul său de încoronare, compozitorul britanic exprimându-şi speranţa că acesta va "reflecta prilejul de bucurie".

Încoronarea va include, totodată, multe dintre obiceiurile ceremoniale prezente la slujba oficiată la încoronarea regretatei regine Elisabeta a II-a, precum ungerea cu ulei sfânt, înmânarea globului crucifer şi întronarea în sine.

Citește și: Prințul Harry va merge singur la încoronarea Regelui Charles. De ce lipsește Meghan Markle

Peste 8.000 de invitaţi din 129 de ţări au călătorit la abaţia Westminster pentru încoronarea reginei Elisabeta a II-a în 1953, însă încoronarea regelui Charles al III-lea va fi limitată la 2.000 pentru a se asigura respectarea măsurilor sanitare şi de siguranţă.

Duminică, 7 mai, va fi organizat la Castelul Windsor un Concert de Încoronare, transmis în direct de BBC, pentru care sunt puse la dispoziţie publicului câteva mii de bilete.

Guvernul a decis ca luni, 8 mai, să fie declarată zi de sărbătoare legală prin care va fi marcată încoronarea regelui.

Aceasta va fi valabilă pe tot teritoriul Regatului Unit, iar în semn de recunoaştere a preocupării regelui pentru consolidarea comunităţilor locale, publicul va fi încurajat să se ofere voluntar şi să se alăture proiectelor desfăşurate în regiunea lor, în cadrul campaniei "Big Help Out".

Regele va fi încoronat cu Coroana Sfântului Edward, realizată din aur masiv şi decorată cu peste 400 de pietre preţioase, inclusiv cu rubine, granate şi safire.

Charles al III-lea va sosi la încoronarea sa în uniformă militară, care va constitui principala sa ţinută pentru ceremonie. Aceasta va oferi un aspect mai modern comparativ cu ciorapii şi pantalonii de mătase purtaţi de predecesorii săi.

El va intra în Westminster Abbey purtând Roba de Stat, denumită şi Robă Parlamentară deoarece este purtată la deschiderea oficială a Parlamentului de la Londra.

Sultan Kösen, cel mai înalt om din lume, a venit la Chefi la cuțite ▶ Vezi noul episod disponibil integral în AntenaPLAY