Katy Perry a suferit un accident vestimentar. Cum a fost fotografiată artista

Cântăreața internațională a avut parte de un adevărat accident vestimentar. În ciuda faptului că pantalonii săi s-au crăpat complet în zona posteriorului aceasta și-a continuat spectacolul ca o adevărată profesionistă. Mai mult, aceasta a postat ulterior pe rețelele sociale un mesaj alături de un videoclip cu momentul stânjenitor. Katy a făcut haz de necaz și a trecut cu eleganță peste acest incident.

Katy Perry și-a făcut apariția la un show de televiziune într-o ținută mulată. Vedeta internațională a optat pentru un top cu animal print și o pereche de pantaloni roz din piele. Artista a devenit deja cunoscută pentru ținutele sale de scenă. Fotografii au surprins-o deseori purtând haine din piele, fiind unele dintre preferatele sale.

