Kayla Simmons, „cea mai sexy jucătoare de volei”, lovește din nou! S-a afișat într-un sutien care dădea iluzia că nu poartă nimic

Tânăra desemnată una dintre „cele mai sexy jucătoare de volei din lume” a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie în care a dat senzația că nu poartă sutien. Iată cu ce a mai uimit de această dată, după ce în trecut a fost criticată, pentru că poartă lenjerii intime minuscule!

Kayla Simmons este din Florida și a jucat la Marshall University Athletics, fiind una dintre cele mai bune jucătoare. Însă, de curând, ea a început să facă furori și pe Instagram, acolo unde publică constant fotografii incitante.

Deși a devenit rapid un star internațional, există persoane care îi reproșează că și-ar fi făcut implanturi de silicoane. Dar sportiva retrasă din activitate nu se lasă mai prejos și a decis să mai publice o fotografie prin care să îi pună și mai tare în încurcătură pe internauți. Iată despre ce este vorba!

Kayla Simmons, desemnată „cea mai sexy jucătoare de volei", a pozat într-un sutien care dădea iluzia că nu poartă nimic

Kayla Simmons a fost desemnată una dintre cele mai sexy jucătoare de volei din lume, cu toate că a ales să se retragă din activitate. Datorită renumelui pe care l-a căpătat, fosta sportivă a devenit destul de prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde își încântă admiratorii cu pictoriale sexy.

De curând, ea a decis să le închidă gura răutăcioșilor cu încă o imagine care îi surprinde bustul în toată splendoarea lui. Blondina s-a pozat pe o plajă, într-un sutien care dădea iluzia că nu poartă nimic.

Cu nasturii la cămașă descheiați și într-o pereche de blugi deschiși la culoare, Kayla Simmons și-a surprins în prim-plan decolteul generos, acoperit de un sutien de culoarea pielii, cu mici detalii verde neon, care au făcut ca sânii ei să pară descoperiți.

Kayla Simmons susține că, de-a lungul timpului, bustul său generos a atras glume sexiste sau critici

Ca de fiecare dată, Kayla Simmons i-a lăsat pe urmăritori cu gura căscată, mai ales că tânăra nu este deloc lipsită de inhibiții și îi place să iasă în evidență pe internet, în special cu bustul care lasă senzația că îi dă bătăi de cap.

Din acest motiv, de-a lungul timpului oamenii au criticat-o și au făcut glume sexiste la adresa ei, „certând-o” că nu își alege sutienele potrivite. Recent, ea a decis să reacționeze și să încheie orice zvon cu privirile la atuul ei fizic, dezvăluind cât de greu i-a fost să fie o sportivă cu un bust generos:

„E amuzantă toată această situație, fiindcă atunci când eram la școală îmi doram să am sâni mai mici. Și îmi doream să am sâni mai mici, fiindcă asta ar fi făcut lucrurile mult mai simple, mai ales la volei. Dar nu am primit ceea ce am dorit. Simt că nu pot să sar la fel de sus, că nu pot să fug la fel de rapid, mă doare dacă fac scufundări, totul e mai greu.”, a spus ea, citată de dailymail.co.uk.

