Kim Kardashian, apariția neașteptată de la Met Gala 2021. Cum a arătat vedeta

Kim Kardashian a luat în serios Met Gala 2021. Vedeta de reality-show a mers până la extremă cu alegerile sale, încă de când a pășit pentru prima dată pe covorul roșu în rochia de maternitate Givenchy cu imprimeuri florale, acum iconice, în anul 2013.

Anul acesta, Kim Kardashian a făcut senzație la Gala Met, cu un outfit negru din cap până în picioare. Ținuta sa misterioasă a fost una care a captat atenția tuturor.

Rochia neagră realizată de casa de modă Balenciaga nu s-a asemănat cu nimic din ceea ce Kim Kardashian sau oricine altcineva a purtat până acum la Met Gala. A fost acoperită total de material, nelăsându-și la vedere niciunul dintre atuurile fizice pe care le deține.

Vedeta a ales să poarte această costumație la una dintre cele mai importante evenimente mondene internaționale. Deși aceasta nu este prima dată când vedeta de televiziune participă la gală, ținuta purtată în această seară este o schimbare frumoasă față de aspectul ei din trecut, care se bazau mai multe pe rochii provocatoare în care silueta îi era pusă în evidență. Inspirația pentru această ținută i-a venit chiar de la fostul partener.

După apariția aceasta de senzație, Kim Kardashian a mers la petrecerea de după Gală, total diferit, arătându-și chipul. Iată cum arată după ce își dă masca jos.

Despre Gala Met 2021. Ce vedete și-au făcut apariția

Gala Met este o seară organizată în fiecare an în beneficiul Costume Institute, o entitate a muzeului consacrată modei, care are propriul buget şi care este autonomă din punct de vedere financiar faţă de Met.

Creată în 1948, gala a fost mult timp rezervată celei mai înalte şi bogate societăţi newyorkeze, principala sursă de mecenat pentru Met. S-a deschis începând cu anii 1970, înainte de a se transforma după venirea la conducere a redactorului-şef al Vogue, Anna Wintour, în 1995. Ea a propulsat-o în rândul evenimentelor "populare", adaptat epocii reţelelelor de socializare şi democratizării modei, fiind comparată uneori cu ceremoniile Oscar de la Los Angeles.

Ediţia 2020 a galei a fost anulată în momentul în care New York-ul era asfixiat de epidemia de coronavirus. Cea de anul acesta, care este organizată de obicei în prima zi de luni din mai, a fost decalată luni seară. În 2022, ar putea fi prezenţi 1.200 de invitaţi, ca înainte de pandemie.

Sub copreşedinţia Annei Wintour, a designerului Tom Ford şi a patronului Instagram Adam Mosseri, cântăreaţa Billie Eilish, actorul Timothée Chalamet, poeta Amanda Gorman şi jucătoarea de tenis Naomi Osaka au co-prezidat această gală, organizată sub semnul tinereţii, a "generaţiei Z", potrivit news.ro.

Gala Met, ocazie pentru marii creatori să îmbrace starurile, marchează de asemenea şi deschiderea expoziţiei anuale a Costume Institute.

Muzeul a ales, anul acesta, să organizeze o expoziţie în două părţi, prima începând de sâmbătă, 18 septembrie, şi până în septembrie 2022, iar a doua de la începutul lui mai 2022.

Prima parte, intitulată "In America: A Lexicon of Fashion" va marca 75 de ani de costum. A doua va fi intutlată "In America: An Anthology of Fashion" şi se va axa pe "dezvoltarea modei americane".