Kira Hagi, apariție de excepție la un eveniment de promovare a noului film. Ce a îmbrăcat fiica lui Gică Hagi

Kira are 28 de ani și a studiat absolvit Academia de Film din New York. Și-a făcut debutul în scurtmetrajul București, te iubesc, în anul 2014. De asemenea, aceasta a făcut parte din proiectul îndrăgit de telespectatori Lia - soția soțului meu.

Fiica lui Gică Hagi a avut și câteva proiecte pe scenele teatrelor, însă preferă cinematografia.

În cel mai recent proiect, filmul Enescu - Geniul și Prințesa, regizat de Toma Enache, Kira o portretizează pe Prințesa Alice Cantacuzino.

Alice Cantacuzino a fost o figură importantă pe scena politică și literară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aceasta a fost scriitoare, sportivă de performanță și corespondent de război.

Aceasta a efectuat, din proprie inițiativă, patru misiuni, una terestră și trei navale. În 1947, Alice a reușit să fugă din țară, împreuă cu fratele său, Constantin (Bâzu). Aceasta s-a stabilit în Franța, unde s-a recăsătorit cu un refugiat politic de origine română, Lupoaie. S-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Kira Hagi declara la încheierea filmărior, la finalul anului 2022, că este extrem de onorată să facă parte din proiectul acesta. Tânăra a lucrat cu nume importante din cinematografia română, printre care Cezara Dafinescu și Costantin Codrescu.

„Tocmai s-au încheiat filmările pentru filmul Enescu – Geniul şi Prinţesa, este un film despre viaţa şi iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit şi investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice.

Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă, dar şi corespondent de război, în Al Doilea Război Mondial. Urmăriţi pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aştept premiera!” mărturisea la momentul respectiv fiica lui Gică Hagi.

Recent, la un eveniment de promovare a acestui film, Kira a întors toate capetele. Aceasta a ales o rochie roșie lungă, elegantă, fără mâneci. A ales să poarte o capă scurtă neagră. Aceasta a postat totul pe pagina sa de Instagram, unde a fost felicitată de susținători.

Evenimentul a avut loc la Opera Națională din Capitală.

„Eu mă bucur că am ocazia să joc într-un film precum acesta despre viața compozitorului nostru, să omagiem pe George Enescu și în același timp să joc și într-o piesă de teatru „Sistemul perfect”, alături de Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Silviu Biri și Ovidiu Cuncea.

E o încântare, mai ales ca și actriță să pot să joc și în teatru, și în film, și în televiziune” dezvăluia Kira pentru Antena 3 CNN în luna octombrie.

„Mă fascinează și această mare femeie. A fost scriitoare, dramaturg, corespondent de război, sportivă de performanță. Deci am descoperit lucruri noi și datorită acestui proiect”, mai spune ea despre personajul căruia i-a dat viață.

În cadrul aceluiași interviu, Kira Hagi a mărturisit că și-a dat seama foarte devreme ce își dorește să facă, și anume actorie. La vârsta de 12-13 ani aceasta știa că trebuie să-și urmeze pasiunea, iar părinții au susținut-o pe acest drum.

„De mică, de la 12-13 ani când mi-am dat seama cu adevărat că vreau să fac această meserie și că sunt pasionată de a face actorie.

Ca orice tată, a fost surprins și s-a bucurat că vreau să mă dedic unei meserii și că la un moment dat o să iubesc ceea ce fac. Știm foarte bine că în momentele grele avem și suișuri și coborâșuri, dar în momentele grele, dacă iubești ceea ce faci, nu este atât de greu să parcurgi aceste momente grele”, a mai spus actrița.

„Este o mare onoare și o mare bucurie să am șansa să fac primul film artistic despre un compozitor de geniu, despre unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a dat România, de talie internațională, de mare noblețe sufletească.

Un țăran, cum îi plăcea să spună, născut la Liveni, în Moldova pe care a iubit-o extraordinar de mult și pe care a pomenit-o până în ultimele zile”, a declarat Toma Enache într-un interviu la momentul la care se încheiau filmările pentru Enescu - Geniul și Prințesa.

De asemenea, acesta vorbește despre legătura profundă dintre celebrul compozitor și Maruca Cantacuzino. Povestea lor de iubire l-a inspirat și a dorit să redea emoțiile compozitorului. De aceea a consultat corespondența acestuia, astfel încât să ofere un material autentic.

„O poveste de iubire fabuloasă, o poveste de creație a operei Oedip care s-a întins pe aproape 25 de ani. Sunt două fire care au condus viața lui Enescu și pe care le prezentăm și noi în film: modul în care a creat Oedip și povestea de iubire cu Maruca Cantacuzino.

Cele două se suprapun, se întrepătrund, de când s-au cunoscut și până s-au căsătorit. A compus acest Oedip și în același timp a existat această poveste de iubire extraordinară între Maruca Cantacuzino și George Enescu”, mai adaugă Toma Enache.