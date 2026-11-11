Kylie Jenner, dată în judecată pentru a patra oară în doar șapte luni de foste angajate. Acuzațiile incredibile ale unei menajere

Kylie Jenner se află din nou în centrul unui scandal, după ce o fostă angajată a decis să o acționeze în instanță. Femeia susține că a trecut prin experiențe traumatizante în timp ce lucra în locuința vedetei. Aceasta spune că ar fi fost mușcată de un câine, ar fi suferit din cauza unui recipient cu spray cu piper și ar fi rămas blocată mai bine de o oră în dressingul acesteia. Iată mai multe detalii!

Kylie Jenner, dată în judecată pentru a patra oară în doar șapte luni de foste angajate | Instagram

Este al patrulea proces intentat de o fostă angajată împotriva lui Kylie Jenner sau a companiilor sale în decurs de numai șapte luni. Cea mai recentă plângere a fost depusă pe 5 noiembrie, la o instanță din Los Angeles, de Dinora Carolina Cabria Amaya.

Aceasta reclamă discriminare pe criterii de dizabilitate, represalii, concediere abuzivă și mai multe încălcări ale legislației muncii.

O fostă menajeră susține că a rămas blocată în dressingul vedetei

Dinora Carolina Cabria Amaya afirmă că a început să lucreze pentru Kylie Jenner în martie 2025. Pentru munca prestată, primea 40 de dolari pe oră, în numerar, și avea, de regulă, un program de șase zile pe săptămână.

Articolul continuă după reclamă

Fosta angajată susține că nu era plătită pentru orele suplimentare și nici pentru deplasările dintre proprietățile vedetei. În plus, ar fi fost obligată să lucreze peste program fără să primească drepturile salariale corespunzătoare.

Unul dintre cele mai neobișnuite episoade descrise în plângere ar fi avut loc chiar în dressingul lui Kylie Jenner. Menajera povestește că superiora sa, Laura Dooley, i-ar fi cerut să intre în încăpere folosind un cod de acces. Odată ajunsă în interior, femeia ar fi descoperit că nu mai putea ieși.

Speriată, aceasta și-ar fi sunat șefa și ar fi cerut ajutor, însă, potrivit acuzațiilor, reacția primită ar fi fost una batjocoritoare.

Dinora Carolina Cabria Amaya susține că a fost nevoită să aștepte mai bine de o oră până când cineva a venit să o elibereze.

Ar fi fost mușcată de un câine și ar fi suferit arsuri la nivelul ochilor

Lista incidentelor reclamate de fosta angajată nu se oprește aici. În septembrie 2025, în timp ce făcea curățenie într-un sertar din camera de spălătorie, un recipient cu spray cu piper s-ar fi declanșat accidental, iar substanța i-ar fi ajuns în ochi și pe față.

Femeia afirmă că, după acest episod, s-a confruntat cu vedere încețoșată, usturimi, mâncărimi, iritații și o senzație persistentă de nisip în ochi.

O lună mai târziu, situația s-ar fi complicat din nou. Amaya susține că a fost mușcată de un câine în timp ce curăța adăpostul animalului, aflat pe una dintre proprietățile lui Kylie Jenner. Deși ar fi anunțat incidentul, femeia reclamă că nu a primit ajutorul necesar și că a fost nevoită să își cumpere singură medicamente fără prescripție medicală.

În plângere mai apare și acuzația potrivit căreia menajera ar fi fost instruită să părăsească încăperile sau să nu fie văzută de vedetă, deoarece aceasta nu ar fi dorit să o întâlnească.

Fosta angajată afirmă că a fost concediată pe 6 februarie, la scurt timp după ce a întrebat de ce o altă menajeră primea bani pentru deplasări, în timp ce ea nu beneficia de aceeași facilitate.

Ce spune avocata fostei angajate și cum se apără Kylie Jenner

Avocata Della Shaker, care o reprezintă pe femeie, consideră că acuzațiile scot la iveală o problemă mai amplă privind condițiile în care lucrează personalul casnic angajat de persoane foarte bogate.

De cealaltă parte, reprezentantul legal al lui Kylie Jenner, Michael Rhodes, a respins acuzațiile și a criticat faptul că aceeași avocată se ocupă de mai multe procese intentate împotriva vedetei.

Alte trei foste angajate au acționat-o în instanță

Noul proces vine după alte trei acțiuni juridice formulate în ultimele luni împotriva lui Kylie Jenner și a companiilor sale.

Pe 17 aprilie, Angelica Hernandez Vasquez, o fostă menajeră, a depus o plângere în care a reclamat că ar fi fost discriminată și hărțuită din cauza originii salvadoriene, a religiei catolice și a statutului său de imigrare.

Femeia a susținut că era ironizată din cauza accentului, umilită de ceilalți angajați și obligată să îndeplinească sarcini pe care colegii săi le refuzau. Totodată, aceasta a afirmat că sesizările sale nu au primit răspuns și că o superioară ar fi aruncat umerașe la picioarele sale.

Pe 29 aprilie, o altă fostă menajeră, Juana Delgado Soto, a intentat un proces în care a reclamat discriminare, hărțuire și represalii. Potrivit acesteia, regulile impuse la locul de muncă ar fi fost extrem de stricte: nu avea voie să o privească pe Kylie Jenner și nici măcar să îi zâmbească.

Mai mult, femeia susține că era obligată să se ascundă în baie sau în garaj timp de mai multe ore atunci când vedeta se afla acasă. Aceasta a mai reclamat că nu avea acces liber la apă potabilă și la toaletă și că ar fi fost tratată necorespunzător după moartea fratelui său.

O bucătăreasă susține că a pierdut sarcina după ce ar fi fost obligată să muncească peste puteri

Cel de-al treilea proces a fost intentat pe 22 iunie de o fostă bucătăreasă personală a vedetei, care a ales să își păstreze anonimatul și apare în documentele judiciare sub numele Jane Doe.

Femeia o acuză pe Kylie Jenner și pe mai mulți membri ai echipei sale de discriminare pe motiv de sarcină și concediere abuzivă.

Potrivit plângerii, bucătăreasa ar fi fost obligată să lucreze ture solicitante din punct de vedere fizic, deși avea o sarcină cu risc ridicat. Aceasta susține că a fost nevoită să muncească ore îndelungate la o petrecere organizată cu ocazia aniversării unui membru al familiei Jenner, în Palm Springs.

În dimineața următoare, femeia s-ar fi trezit cu o hemoragie puternică, iar medicii i-ar fi confirmat ulterior că pierduse sarcina.

Fosta angajată mai susține că, după această experiență, ar fi fost tratată necorespunzător de membrii echipei vedetei și, în cele din urmă, concediată.

Nici acest dosar nu a fost soluționat. În octombrie, avocații lui Kylie Jenner au solicitat instanței să oblige fosta bucătăreasă să își dezvăluie identitatea. O audiere pe această temă a fost programată pentru 28 ianuarie 2027, iar o altă întâlnire privind evoluția procesului este stabilită pentru 25 ianuarie.

Toate cele patru foste angajate sunt reprezentate de aceeași avocată, Della Shaker. Până în prezent, acuzațiile formulate în aceste procese nu au fost dovedite în instanță.

Citește și: Fiica lui Kylie Jenner face valuri pe internet cu noua ei colecție Labubu. Milionara nu se uită la bani când vine vorba de jucării