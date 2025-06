Kylie Jenner a lămurit misterul care i-a obsedat pe fani și a provocat valuri de reacții în online. Secretul bustului ei spectaculos a ieșit la iveală după ce vedeta a recunoscut ce marime și model a ales: „Sper să vă ajute”.

Kylie Jenner a dezvăluit, în sfârșit, răspunsul mult așteptat la întrebarea care se afla pe buzele tuturor, și anume: ce și-a dorit mai exact de la operația de implant mamar.

Vedeta nu a ezitat să facă publice informații valoroase pentru tinerele care își doresc să apeleze la o astfel de intervenție, iar mai mult decât atât, aceasta a menționat și numele medicului estetician care i-a conturat un bust de-a dreptul spectaculos.

Kylie Jenner, fără secrete! Vedeta a recunoscut ce tip de implanturi mamare i-a „comandat” medicului estetician

Mogul al industriei de frumusețe și star al rețelelor sociale, Kylie Jenner deține o influență uriașă asupra tinerilor, care urmăresc cu foarte multă atenție fiecare sfat și decizie pe care aceasta o ia. Atât fetele, cât și băieții o consideră un adevărat reper al frumuseții, influențând stilul, imaginea și atitudinea multora, iar, acum, după ce vedeta a dezvăluit ce pretenții a avut înainte de a apela la operația estetică, o mare parte dintre doritori au mărturisit că vor să opteze pentru aceeași mărime și formă a implanturilor mamare.

Recent, o utilizatoare a platformei TikTok, pasionată de modă și de frumusețe, a postat un videoclip în care a rugat-o politicos pe Kylie Jenner să dezvăluie care au fost cerințele ei atunci când medicul a întrebat-o ce își dorește pentru bustul ei, iar spre surprinderea tuturor, vedeta a răspuns printr-un comentariu care s-a viralizat rapid.

Tânăra a menționat ca imaginea bustului ei este perfectă și că își dorește să obțină un astfel de rezultat încă de la prima intervenție.

„Pentru mine, tu ai ceea ce îmi doresc în privința unei operații la sâni. Este cel mai perfect și natural implant mamar văzut vreodată. Sunt încă mari, dar indiferent de modul în care ai avut implanturile, dacă sunt implanturi, sau dacă ai avut transfer de grăsime, pentru mine, este perfecțiunea” a spus aceasta, fără să știe dacă videoclipul va ajunge la destinatar cu adevărat.

„Dacă ai putea doar să împărtășești, ar fi grozav” a adăugat Rachel Leary, sperând că va afla răspunsul la una dintre cele mai mari curiozități din ultima perioadă atunci când vine vorba de Kylie Jenner.

Nu mult a durat până când celebritatea a văzut videoclipul tinerei și a decis să răspundă în secțiunea de comentarii, luând pe toată lumea prin surprindere.

„445 cc, profil moderat, jumătate sub mușchi!!!! silicon!!! Garth Fisher!! Sper că acest lucru ajută, lol” a scris aceasta, dezvăluind chiar și numele medicului estetician care este responsabil de bustul spectaculos al vedetei.

Se pare că Dr. Garth Fisher este medicul estetician care a fost ales și de alți membri ai familiei Kardashian-Jenner, inclusiv pentru sora mai mare a lui Kylie, Kourtey Kardashian, care a recurs la o intervenție de augmentare mamară.

Și Khloé Kardashioan a avut încredere în același medic atunci când fost necesară intervenție de îndepărtare a unei tumori canceroase de pe față în anul 2022, scrie Usmagazine.

„Tu și familia ta mi-ați fost dragi de foarte mult timp. Am fost atât de întristat că ai avut nevoie de o procedură care necesită îndepărtarea unei tumori periculoase și semnificative de pe față. Mă simțeam ca și cum aș fi operat propria mea fiică. Am fost onorat că ți-ai pus încrederea în personalul meu și în mine. Sunt extrem de ușurat că am scos totul și acum puteți trece peste asta. Ești frumoasă și ai o inimă de aur. Acum haideți să facem ca această cicatrice să se vindece grozav și să fim atenți la prea multă expunere la soare” a scris Dr. Garth Fisher în octombrie 2022, după ce Khloé Kardashian a distribuit în online imagini după procedura medicală, mai scrie sursa citată anterior.

