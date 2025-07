Fiica lui Kylie Jenner face valuri pe internet cu noua ei colecție Labubu. Milionara nu se uită la bani când vine vorba de jucării

Labubu pare să fie jucăria preferată a lui Stormi în acest moment, dar adevărata ei superputere este încrederea în sine.

Stormi Webster duce un stil de viață care combină pasiunea pentru plușuri cu statutul de mică icoană fashion – totul cu mult suflet.

Stormi face valuri pe internet cu noua ei colecție adorabilă

Fiica de 7 ani a lui Kylie Jenner și Travis Scott a devenit deja virală datorită colecției ei tot mai mari de jucării Labubu. Aceste plușuri ciudățele, extrem de populare, au devenit un adevărat fenomen atât în rândul copiilor, cât și al adulților din întreaga lume.

Recent, Kylie le-a oferit fanilor, printr-un InstaStory, o privire rară asupra obsesiei actuale a lui Stormi. În fotografie, micuța coboară cu stil scările unui avion privat, având agățat de mână un breloc Labubu cu trei plușuri în nuanțe de roz, negru și bej.

Kylie a surprins perfect momentul în descriere: „Aș vrea să fiu ea”. Labubu s-ar putea să fie jucăria preferată a lui Stormi acum, dar adevărata ei superputere este încrederea în sine – pe care Kylie o cultivă clar cu multă grijă.

Într-un videoclip recent de tip „Get Ready With Me” pe TikTok – primul lor clip împreună – Stormi stătea lângă mama ei, înconjurată de produse Kylie Cosmetics, jucându-se cu ele în timp ce Kylie o ghida cu blândețe.

„Stormi se joacă uneori cu machiajele mele”, a spus Kylie, precizând apoi că fiica ei nu poartă încă machiaj. „Dar mami îți spune mereu că ești cea mai frumoasă fără…”, a început Kylie, iar Stormi a completat imediat: „Machiaj”.

Kylie și fiica ei au o relație strânsă

Relația dintre Stormi și Kylie a fost mereu foarte strânsă, dar vacanța lor recentă în Grecia a dus legătura mamă-fiică la un nou nivel.

Într-un videoclip postat pe 13 iulie, cele două dansează pe un iaht, îmbrăcate în halate albe pufoase, cu prosoape înfășurate în jurul capului, legănându-se pe melodia „Heaven Must Be Missing an Angel” de la Tavares.

Descrierea lui Kylie a spus totul într-o singură frază: „Cea mai bună prietenă din fabrică, pe viață”. Nici bunica Kris Jenner nu s-a lăsat mai prejos, comentând sub videoclip: „Scumpele mele”.

Stormi poate că nu poartă machiaj, dar e clar că învață despre frumusețe și exprimare de sine, bucurându-se în același timp de momente glam alături de Kylie. În videoclipul lor „Get Ready With Me”, Stormi a povestit cu entuziasm care au fost momentele ei preferate din vacanță: „Mi-a plăcut barca pe care am fost. Mi-a plăcut mâncarea. Mi-a plăcut apa. Apa era așa de caldă”.

În timp ce mama ei se machia și vorbeau în șoaptă, Kylie a întrebat-o pe Stormi: „Îți place să ai sleepover-uri cu mami?”, iar ea a răspuns fără să stea pe gânduri: „Da”.

Și, sincer, ce poate fi mai glam decât jucăriile Labubu, viața pe iaht, apele calde ale Greciei și o mamă care te face să te simți cea mai frumoasă persoană din lume?

Colecția de Labubu a lui Stormi s-ar putea să fie doar începutul. La doar 7 ani, deja lansează trenduri, apare în TikTok-uri cu milioane de vizualizări și dă dovadă de stil, carismă și încredere în sine – calități care ar face geloasă chiar și o „It Girl” de la Hollywood.

Este înconjurată de femei care construiesc imperii și care pun familia pe primul loc, așa că nu e de mirare că înflorește într-un mediu atât de creativ și dinamic, notează HOLA.com.