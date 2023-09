Kylie Jenner și Timothée Chalamet nu și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt. Cei doi au fost văzuți la US Open în NYC

De ceva timp se speculează că s-a format un cuplu inedit: Kylie Jenner și Timothée Chalamet. Cei doi au părut să fie foarte discreți, lăsând fanii și presa să speculeze în jurul relației lor. În cele din urmă au confirmat zvonurile.

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost surprinși sărutându-se în timpul meciurilor de tenis la US Open în New York City | GettyImages, profimedia

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost surprinși împreună în urmă cu o săptămână la concertul aniversar al lui Beyoncé, care a avut loc în Los Angeles. De atunci cei doi și-au făcut apariția în public și la US Open în New York City.

Kylie Jenner și Timothée Chalamet nu și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt. Cum au fost surprinși cei doi

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost surprinși sărutându-se și, practic, neputând să stea departe unul de celălalt duminică, la US Open în New York City.

Dacă până acum și-au ținut relația departe de camerele de luat vederi, cei doi au fost vizibil în largul lor urmărind meciul de tenis dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev.

Ei au aclamat a câștigat și cel de-al 24-lea titlu de Gran Slam și l-a învins pe jucătorul rus Daniil Medvedev.

Potrivit DailyMail, Kylie (25) și Timothée (27) au fost fotografiați ținându-se în brațe și sărutându-se pătimaș în timpul meciului de tenis.

De asemenea, gesturile lor au dat de gol o relație foarte strânsă, cei doi tineri fiind foarte confortabili unul cu celălalt. Kylie Jenner chiar a fost surprinsă trecându-și mâna prin părul actorului, un gest foarte intim și de altfel făcut cu o totală naturalețe.

Kylie Jenner și Timothée Chalamet și-au coordonat ținuta, purtând niște blugi și un tricou de culoare neagră. De asemenea, cei doi au purtat ochelari de soare pe toată durata meciului.

Ei au stat tot timpul îmbrățișați și au simțit fiecare secundă de suspans până la victoria lui Djokovic.

În acest weekend, cei doi au fost văzuți împreună și la o cină în cadrul New York Fashion Week de vineri.

Deși cei doi nu au făcut relația publică pe rețelele lor de socializare, imaginile din ultima săptămână le-au confirmat fanilor ceea ce speculau de câteva luni bune.

Chiar dacă mulți nu îi consideră un cuplu reușit, cei doi par să nu ia în seamă comentariile negative, fiind fericiți să-și petreacă timpul unul în compania celuilalt. Este posibil ca energia negativă din mediul online să îi fi împiedicat să facă publică relația încă de la început.

Kylie are doi copii împreună cu artistul Travis Scott, iar revista Forbes a prezentat-o ca fiind cel mai tânăr miliardar ”self-made”. Această afirmație a fost criticată de mulți, deoarece Kylie Jenner este fiica mogulului Kris Jenner, astfel că provine dintr-o familie nu tocmai modestă.

Timothée este un actor premiat. El și-a început cariera în televiziune încă din adolescență când a apărut în serialul Homeland. Chalamet a intrat în atenșia internațională odată cu rolul din filmul Call me by your name, din 2017, în care a interpretat rolul tânărului Elio Perlman.