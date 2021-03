Kylie Jenner pune pe jar imaginația fanilor în cea mai mulată salopetă. Cum s-a fotografiat modelul

Salopeta foarte mulată îi scoate în evidență silueta perfectă, cu bust amplu și posterior lucrat la sală. Într-o formă de zile mari, Kylie le arată tuturor cât de bine poate arăta în cele mai mulate haine ale ei. Fotografia a stârnit imaginația fanilor, a adunat milioane de reacții și i-a făcut pe unii să nu se abțină de la comentariile laudative.

Bruneta a fost copleșită de complimentele urmăritorilor săi, fiind extrem de apreciată pentru apariția sa sexy. Milionara în vârstă de doar 23 de ani care câștigă o avere din brandul său de make-up a adăugat și o descriere “obraznică” la postarea ei cu trei fotografii: “you can look but don’t touch”.

Diva a dezvăluit fanilor că acum talia ei măsoară 60 centimetri, exact cât ar trebui să aibă orice model 90-60-90 cm.