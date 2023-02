La ce aliment a renunțat Amalia Năstase pentru a reuși să slăbească. Cum arată dieta ei

Amalia Năstase a reușit să își recapete siliueta din tinerețe după ce a apelat la ajutorul unei cure de slăbire, în urmă cu ceva vreme, care a făcut-o să câștige lupta cu kilogramele în plus. Transformarea a fost spectaculoasă, iar Amalia reușește să se și mențină în această formă.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a mai suferit, de-a lungul timpului, fluctuații de greutate, însă mereu a reușit să ajungă la greutatea dorită. În prezent, Amalia Năstase a explicat că este atentă să își controleze greutatea, însă nu a devenit „obsedată” de cântar.

Ce aliment a scos din meniu Amalia Năstase, pentru a se menține la greutatea dorită

Cu toate că nu a dezvoltat o obsesie în privința kilogramelor, Amalia Năstase a dezvăluit că exită un aliment la care s-a decis să renunțe pentru a se menține în formă în continuare.

După ce a reușit să slăbească în mod spectaculos, Amalia Năstase a mai acumulat câteva kilograme în timp, astfel că un aliment a ieșit complet din meniul său. Preparatul este unul extrem de popular, care nu lipsește de pe mesele românilor în special - pâinea albă.

Amalia Năstase a declarat că a renunțat la pâinea albă, însă își permite să se răsfețe, din când în când, cu dulciurile preferate. Atunci când are timp, aceasta își pregătește singură meniul zilnic, care este alăcătuit, în mare parte, din friptură de curcan cu salată verde.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri.

Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Amalia Năstase, despre dezechilibrele organismului. Cum le poți depista

Amalia Năstase a mărturisit totodată că ceea ce a ajutat-o foarte mult să-și echilibreze organismul au fost sfaturile a doi medici, un nutriționist și un medic de medicină funcțională.

„Dacă te trezești obosit, după ce ai dormit o noapte întreagă, asta înseamnă că nu funcționezi cum trebuie. Nu contează neapărat numărul de kilograme, dar trebuie să vezi ce nu merge, care sunt dezechilibrele.

De exemplu, dacă ai tiroidă, te umfli, poți să mănânci doar salată și să nu slăbești atât de repede cum ar slăbi altcineva. Medicina funcțională te face să funcționezi. M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională, știu ce se întâmplă cu corpul meu și cu vârsta”, a adăugat Amalia Năstase pentru sursa anterior menționată.

Amalia Năstase este căsătorită cu Răzvan Vasilescu, iar împreună au și un băiețel. Cei doi s-au cununat civil în SUA, Las Vegas. „Secretul e că ne iubim foarte mult. Nouă ne face plăcere să stăm unul cu altul, avem o relație foarte frumoasă, și cu copiii. La noi e un party tot timpul”, a explicat Amalia Năstase. Aceasta mai are două fiice și din căsnicia cu fostul tenismen Ilie Năstase.

