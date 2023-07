La ce facultate va studia fiica Ozanei Barabancea. Gloria și-a făcut mama mândră cu domeniul ales

Ozana Barabancea are cu ce se mândri! Jurata Te cunosc de undeva! le-a insuflat ambilor copii ai săi pasiunea pentru muzică, iar aceștia îi calcă pe urme, dar croindu-și propriul drum. Iată unde studiază Gloria, dar și Andrew Barabancea.

Ozana Barabancea are cu ce se mândri. Pe lângă faptul că are o carieră de succes, jurata Te cunosc de undeva! i-a și inspirat pe cei doi copii ai săi să îi calce pe urme. Deși despre fiul său se știa deja că este un talentat intrumentist, și Gloria îi urmează pe aceștia și a a ales același drum.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY