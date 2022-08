La ce metodă extremă și periculoasă a recurs Carmen Brumă pentru a slăbi în adolescență

La 45 de ani, Carmen Brumă are o siluetă de invidiat. În anii adolescenței, vedeta s-a luptat cu mai multe episoade în care a tras de ea pentru a-și schimba stilul de viață.

Carmen Brumă, despre chinurile prin care a trecut: "M-a găsit mama dezbrăcată, în balcon, la minus 35 de grade"

În trecut, iubita lui Mircea Badea a luptat cu depresia și cu kilogramele în plus.

Mutată cu familia la Moscova, atunci când avea 16 ani, Carmen Brumă a avut mari probleme cauzate de depresie, potrivit Libertatea.

Am intrat într-un soi de depresie. Ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare.

Eu n-am perceput că iau un 1 kilogram, 2, 3 – pur și simplu m-am trezit peste noapte că am luat 37 de kilograme spre 40.

Depresia s-a adâncit și am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment.

Vedeta a mai povestit că ajunsese să fie obsedată și că și-a pus chiar viața în pericol, sperând că dacă se îmbolnăvește, va fi dusă la spital și, în urma bolii, va slăbi.

Am ținut nenumărate cure de slăbirie, ajunsesem pe marginea prăpastiei, ajunsesem într-un soi de obsesie din asta, a povestit Carmen Brumă, potrivit sursei citată.

Am încercat toate prostiile. Am mâncat supă de varză până mi-au crescut frunze. Am mâncat ce vrei tu. Am băut oțet. Spune tu orice, eu am încercat în perioada aia.

Ajunsem într-un stadiu de suferință și de tensiune nervoasă încât atunci când ajungeam în fața unei cofetării și vedeam prăjituri îmi tâșneau automat lacrimi din ochi.

După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. La un moment dat m-a găsit maică-mea la minus 35 de grade pe balcon.

Eram întinsă, stăteam dezbracată în speranța că o să mă îmbolnăvesc și dacă o să mă duc la spital o să slăbesc cu siguranță, a mai povestit Carmen Brumă, potrivit sursei menționată.

