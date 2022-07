Ce dietă adoptă Carmen Brumă în vacanță pentru a nu se îngrășa

Aflată în vacanță în Grecia, mai exact în Zakyntos, unde a plecat să se relaxeze alături de Mircea Badea și câțiva prieteni, Carmen Brumă nu renunță la obiseiurile sale alimentare și la sport.

Carmen Brumă are grijă la alimentație chiar și în vacanță

La 45 de ani, vedeta are o siluetă de invidiat, forme tonifiate și este și mama unui băiat care nu e tocmai mititel.

Vedeta are grijă să facă zilnic sport, aproximativ 30 de minute, chiar pe plajă sau în locația unde este cazată, pe balcon și, pe lângă sport, Carmen Brumă are mare grijă la alimentație, potrivit Libertatea.

În vacanța din Grecia, Carmen Brumă își începe dimineața cu un iaurt grecesc peste care uneori mai adaugă o linguriță de miere, potrivit sursei menționată.

La prânz, vedeta preferă salata grecească, peștele sau alte feluri de salate verzi. Pe Facebook, ea a spus ce îi place: „Top 3 mâncăruri/deserturi preferate din Grecia: 1. Salata grecească 2. Tzatziki cu pită 3. Galaktoboureko”, a mai adăugat sursa citată.

Vedeta apare mai mult singură în pozele din vacanță, chiar dacă ea este alături de partenerul său. Cu mult timp în urmă, aceasta povestea că nu vede căsătoria ca pe un lucru important și că este de părere că omul nu s-a năascut să fie monogam pe viață.

E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, spunea Carmen Brumă în urmă cu câțiva ani, potrivit sursei citată.

