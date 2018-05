LA MULȚI ANI, Adele! 30 de ani și cei mai mulți bani în conturi: A decis să devină cântăreață după ce a mers la un concert Pink

Adele (Adele Laurie Blue Adkins) s-a născut la 5 mai 1988, în Tottenham, Marea Britanie. A început să cânte de la vârsta de patru ani, în copilărie fiind influenţată de muzica formaţiei britanice Spice Girls. Începând cu vârsta de 11 ani, când s-a mutat alături de mama sa în cartierul West Norwood, Adele a ascultat muzica R&B înregistrată de Aaliyah, Destiny's Child sau Mary J. Blige.

Adele a mărturisit că şi-a dorit să devină cântăreaţă încă de la 13 ani, după ce a fost la unul dintre concertele lui Pink şi a fost impresionată de recitalul acesteia. La vârsta de 16 ani Adele a absolvit Şcoala ''BRIT'' din Selhurst, Croydon (Londra), unde le-a avut colege de clasă pe Leona Lewis şi Jessie J. În toamna anului 2006 a înregistrat două piese - ''Daydreamer'' şi ''My Same'' - care au fost incluse în revista online PlatformsMagazine.com

Ulterior Adele a imprimat un disc ce conţinea trei cântece şi i l-a înmânat unui prieten, care l-a publicat pe reţeaua de socializare MySpace. Materialul le-a stârnit interesul reprezentanţilor casei de discuri XL Records, care i-au oferit acesteia un contract de management. Cele două părţi au semnat un contract în septembrie 2006, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.

La 16 ani a lansat prima piesă, ''Hometown Glory'', care a ajuns până pe locul 19 în topul single-urilor din Marea Britanie.

În ianuarie 2008 a lansat primul său material discografic, intitulat ''19''. Albumul a intrat pe locul 1 în clasamentul britanic, fiind vândut, la nivel mondial, în peste patru milioane de exemplare. De pe acest material au fost promovate patru piese: ''Hometown Glory'', ''Chasing Pavements'', ''Cold Shoulder'' şi ''Make You Feel My Loved''. Primul album a fost un real succes, debutând pe primul loc şi fiind răsplătit cu patru discuri de platină în Marea Britanie.

În martie 2008, Adele a semnat un contract cu Columbia Records pentru lansarea albumului său pe teritoriul american. În luna mai, s-a dat startul primului turneu mondial al artistei, ''An Evening with Adele'', turneu ce va dura până în iunie 2009. Artista a inclus în turneu doar câteva concerte în ţara sa natală, unde era extrem de populară. Majoritatea show-urilor au fost programate în SUA.

Primele premii, primele câștiguri substanțiale

În 2009, la Premiile Grammy, Adele a câştigat la categoriile Best New Artist şi Best Female Pop Vocal Performance, iar un an mai târziu, în 2010, Adele este nominalizată la Grammy pentru ''Cea mai bună solistă pop'', cu melodia ''Hometown Glory''. În aprilie, cântecul ei ''My Same'' intră în German Singles Chart.

Albumul "21", record în cariera artistei: a fost lider în topurile din 17 ţări europene şi SUA

Adele a lansat cel de-al doilea album, numit ''21'', în 24 ianuarie 2011, în Marea Britanie, şi în 22 februarie, în Statele Unite ale Americii. Albumul a fost un succes din toate punctele de vedere, vânzându-se în 208.000 de exemplare în prima săptămână în Marea Britanie şi debutând pe primul loc în topurile britanice, poziţie în care s-a menţinut pentru 16 săptămâni. În Marea Britanie, albumul ''21'' a primit opt discuri de platină, după ce s-a vândut în peste 2,4 milioane de copii. De asemenea, acest album a debutat pe primul loc şi în Billboard 200 în Statele Unite, având vânzări de aproximativ 352.000 de copii în prima săptămână. ''21'' a fost lider în topurile din 17 ţări europene şi Statele Unite. Pe ''21'' îşi fac simţită prezenţa 'sonorităţile country.

"Rolling In The Deep'' sau ''Someone Like You'', cine nu le-a fredonat măcar o dată?

Primul single de pe noul material discografic a fost ''Rolling In The Deep'', care a devenit un mare succes. La mijlocul lunii februarie 2011, după ce a cântat la Brit Awards, melodia ''Someone Like You'' a urcat direct pe primul loc în UK Singles Chart, în timp ce ''21'' a rămas lider. Conform Official Charts Company, Adele este prima artistă în viaţă care a reuşit să fie pe primul loc atât în Official Singles Chart, cât şi în Official Album Chart simultan, de la The Beatles în 1964. Albumul a rămas lider timp de nouă săptămâni, după care a fost întrecut de Wasting Light al trupei Foo Fighters.

Pentru a-şi promova albumul, artista a susţinut o serie de concerte în Europa şi America de Nord în turneul numit ''Adele Live''.

În septembrie 2011, Adele a devenit prima artistă din istoria Marii Britanii care a vândut trei milioane de exemplare ale unui album într-un singur an calendaristic. În noiembrie, cântăreaţa a doborât un record cu ''21'', fiind prima care a vâdut mai mult de un milion de copii ale unui album pe varianta europeană a site-ului iTunes. O lună mai târziu, ''21'' a devenit cel mai bine vândut album al secolului în Marea Britanie, depăşind ''Back to Black'' al lui Amy Winehouse. La 30 noiembrie 2011, Adele a primit şase nominalizări la cea de-a 54-a gală a Grammy Awards.

Concertul ei din noiembrie 2011, denumit ''Live at the Royal Albert Hall'', a fost imprimat pe DVD şi a devenit cel mai bine vândut DVD muzical din 2011 în Statele Unite ale Americii, vânzându-se în 96 de mii de exemplare în prima săptămână. Adele este prima artistă din istoria Nielsen SoundScan care a primit într-un an albumul anului (''21''), hit-ul anului (''Rolling in the Deep'') şi videoclipul anului

În urma succesului pe care l-a avut cu albumele sale, ''19'' şi ''21'', Adele a primit multe premii importante în industria muzicală. Dintr-un total de 102 nominalizări, artista britanică a triumfat la 46 de categorii, printre cele mai importante distincţii primite numărându-se opt premii la Grammy Awards, trei la American Music Awards, 11 la Billboard Awards, unul la Brit Awards şi cinci în cadrul galelor MTV Awards.

Grammy: Șase nominalizări, toate șase, premii

La începutul anului 2012, în cadrul celei de-a 54-a gale Grammy, Adele a câştigat la toate cele şase categorii la care fusese nominalizată. Astfel, artista a plecat acasă cu premiile pentru înregistrarea/single-ul anului (''Rolling in the Deep''), albumul anului (''21''), cântecul anului (''Rolling in the Deep''), cea mai bună interpretare pop solo (''Someone like You''), cel mai bun album pop (''21'') şi cel mai bun videoclip (''Rolling in the Deep''). Tot în 2012, Billboard a anunţat că ''Rolling in the Deep'' este cel mai bun hit al ultimilor 25 de ani.



În 2013, Adele a câştigat Academy Award la categoria "Best Original Song", cu tema filmului cu James Bond, "Skyfall", precizează site-ul www.thefamouspeople.com.

În 2015 a lansat albumul "25", iar în 2016 single-urile "Water Under The Bridge", "When We Were Young", "Send My Love (To Your New Lover)".

Adele este o artistă care de-a lungul timpului a susţinut multe concerte caritabile pentru copiii cu dizabilităţi şi nu numai.