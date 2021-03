Lady Gaga, imagine incendiară de la filmările peliculei House of Gucci. Detaliul care a atras atenția tuturor

Recent, paparazzi au surprins-o pe Lady Gaga pe platoul de filmare al noului său film, House of Gucci, regizat de Ridley Scott și bazat pe cartea he House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, scrisă de Sara Gay Forden și lansată în anul 2001.

În House of Gucci, Lady Gaga o interpretează pe Patrizia Reggiani, văduva lui Maurizio Gucci (interpretat în film de Adam Driver), fondatorul casei de modă Gucci, ce a fost asasinat la ordinul soției sale.

Din distribuția filmului fac parte și alte nume grele de la Hollywood, inclusiv Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney și Jeremy Irons.