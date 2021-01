Detaliul inedit de pe pieptul lui Lady Gaga. Ce ținută a purtat artista la inaugurarea președintelui Joe Biden

Joe Biden a avut invitați de seamă la ceremonia sa de învestire ca nou președinte al Statelor Unite ale Americii, printre care s-a numărat și Lady Gaga.

Cântăreața în vârstă de 34 de ani a purtat o ținută extravagantă pentru evenimentul istoric de la Washington, D.C. Cântăreața a uimit publicul cântând la microfonul ei de aur piesa The Star-Spangled Banner. Imediat după, a urmat-o Jennifer Lopez, în vârstă de 51 de ani, care a interpretat în fața tuturor This Land is Your Land.

Lady Gaga a ales o ținută extrem de originală, compusă dintr-o fustă roșie ce se desprinde din talie cu niște bucle mari. În partea de sus s-a îmbrăcat într-un sacou cu mâneci lungi, fără nasturi și fără guler. Ținuta a ieșit în evidență printr-un detaliu inedit: o broșă imensă, aurie, în forma unui porumbel ce ține în cioc o frunzuliță de măslin - simbolul păcii. Look-ul a fost completat de o coafură lejeră. Lady Gaga a ales să-și facă o cărare pe mijloc și să-și țină părul strâns într-un coc, iar pe cap și-a pus un accesori format dintr-o bentiță.