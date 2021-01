Lana Del Rey, surprinsă de paparazzi când se aștepta mai puțin. Cum a fost fotografiată

Lana Del Rey se numără printre cele mai succes artiste internaționale. Cu milioane de fani în întreaga lume, cântăreața de origine americană a cucerit topurile muzicale de-a lungul anilor cu piese precum "Blue Jeans", "Young and Beautiful" sau "Let Me Love You Like a Woman".

Datorită vocii sale speciale și inconfundabile, Lana Del Rey a reușit să își consolideze o frumoasă carieră muzicală. Piesele interpretate de ea au fost incluse pe coloana sonoră a unor producții cinematografice de renume, printre care se numără "The Great Gatsby", "Maleficent" și "Scary Stories to Tell in the Dark".

Cum arată Lana Del Rey într-o zi obișnuită

Publicul își imaginează că vedete lor preferate trebuie să strălucească în fiecare secundă a vieții lor. Fie că participă la evenimente mondene, fie că ies la cumpărături, de cele mai multe ori, fanii trăiesc cu impresia că ținutele de gală sunt obligatorii.