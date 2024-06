Multipla campioană mondială Larisa Iordache s-a căsătorit civil cu Cristian Chiriță, campion național la tenis de masă.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță s-au căsătorit civil pe data de 8 iunie 2024. Cei doi au ales această zi special, fiind siguri că 8-ul reprezintă infinitul iubirii lor.

Larisa Iordache, cununie civilă în ploaie. Ce rochiță a ales pentru momentul atât de special: „Este semnul infinitului...”

Cristian a cerut-o în căsătorie pe Larisa la începutul acestui an. Cei doi au făcut publică relația în anul 2023.

Nu au așteptat foarte mult până să organizeze cununia civilă. Proaspeți căsătoriți, ei au anunțat că urmează să oficieze și căsătoria religioasă anul viitor.

„Sunt diferite emoţiile faţă de JO, aici a fost ceva nou şi foarte frumos. A fost ceva nou, foarte frumos. Mă bucur că formăm o familie din acest moment”, a declarat multipla campioană mondială, conform unei surse.

„Este semnul infinitului. E un 8 infinit. Am ales cea mai perfectă dată, 8 iunie”, menționează Cristian Chiriță.

Evenimentul a fost unul restrâns și a avut loc pe malul apei. Decorul a fost ca desprins dintr-o poveste. Alături de miri au fost și Mariana Bitang, Octavian Bellu, Andreea Răducan, Monica Roșu sau Diana Bulimar.

Larisa a ales o rochie scurtă pentru eveniment, care poartă semnătura Vlas Couture. Aceasta i-a scos în evidență silueta de invidiat. Decolteul adânc și mânecile evazate au atras toate privirile.

Fosta gimnastă a optat pentru sandale cu toc înalt, însă, odată cu lăsarea serii, tânăra a schimbat tocurile cu adidași comozi.

Costumul ales de Cristian poartă semnătura Adinei Buzatu. El a optat pentru pantaloni albi, cămașă albă, sacou în nuanță teal și cravată cu nuanțe de albastru, precum și batista. Pentru că a avut de gând să nu părăsească ringul de dans, Cristian a ales să poarte adidași albi.

Mirii au ajuns la locație într-o barcă cu motor decorată cu flori albe. Evenimentul a avut loc în aer liber, la malul lacului Snagov.

Momentul în care mirii au tăiat tortul a fost surprins de aparatele foto. Aceștia au optat pentru un tort în nuanțe de alb și roșu, care a fost complimentat de lumina din locația aleasă pentru eveniment.

Prietenii și apropiații le-au fost alături, bucurându-se de fiecare moment împreună. Larisa a împărtășit cu fanii săi întreaga experiență. Iubirea a fost persoajul principal, iar Larisa și Cristian au ”profitat” din plin de ea.

Fosta gimnastă a dat dovadă de multă energie, fiind surprinsă aproape în fiecare postare pe rețelele de socializare dansând. Petrecerea a ținut până dimineața, iar invitații nu au părăsit ringul de dans.

Vremea nefavorabilă nu i-a deranjat deloc, adăpostindu-se în foișor în timpul semnării actelor. Larisa Iordache a luat acest semn ca fiind prevestitor al belșugului.

Mirii au declarat într-un interviu că au avut mari emoții, însă toate s-au risipit, bucurându-se alături de cei dragi.

„Ploaia înseamnă belșug, așa se zice din bătrâni. Eu consider că această ploaie a fost un mod ca mama mea să își facă prezența. Eu am simțit-o alături de noi. Îi plăcea mult viața, ne anima pe toți.

Nu am ales eu această dată. A ales-o soțul meu. Amândoi am avut emoții. De la începutul relației am vorbit și am zis să ne transmitem fiecare dorință, fiecare gând. Eu sunt foarte fericită, îmi place această vreme. A fost surprinzător.

Sunt diferite emoțiile față de Jocurile Olimpice, aici a fost un sentiment unic, n-am mai trecut prin așa ceva. A fost ceva nou, foarte frumos. Mă bucur că formăm o familie din acest moment.

Urmează o petrecere alături de invitații noștri faini. Ne vom distra pe cinste! Ne dorim foarte mult să mărim familia, dar vom lua totul pas cu pas. N-a fost foarte greu să aleg rochița. Am avut câteva variante la dispoziție.

Mi-am păstrat și numele, soțul meu a vrut să fie totul egal”, a declarat fosta gimnastă.

„Eu voiam pe 1 iunie, să fie ceva special pentru copii. Din păcate, nu s-a putut la acea dată”, completează Cristian Chiriță, conform unei surse.

Ei au apelat la un ajutor specializat, din partea Meirei Drăgușin, pentru organizarea nunții, acest lucru reducând semnificativ stresul evenimentului.

„Soțul și Soția Chiriță🤍

După mulți ani de provocări și victorii pe podiumurile sportive, am găsit unul în altul acel echilibru perfect, acea armonie care ne-a făcut să înțelegem că suntem făcuți unul pentru altul. 🌸💍🥇” este mesajul postat de sportivă pe contul său de instagram.