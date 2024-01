Laura Cosoi, mesaj copleșitor în ziua în care mama ei ar fi împlinit 83 de ani. Ce a apărut pe contul actriței

Laura Cosoi trece printr-o suferință fără margini, după ce a mama ei s-a stins din viață în luna decembrie a anului trecut. Pe 18 ianuarie, Ligia Cosoi și-ar fi celebrat ziua de naștere, motiv pentru care actrița a publicat un clip emoționant pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

Data de 19 decembrie 2023 va rămâne una tristă pentru Laura Cosoi și familia ei. Cu câteva zile înainte de Crăciun, mama vedetei s-a stins din viață din cauza cancerului. Pe data de 18 ianuarie, Ligia Cosoi ar fi împlinit 83 de ani. Pentru a-și alina dorul de cea care i-a dat viață, actrița a împărtășit mai multe imagini, însoțite de mesaje dedicate memoriei mamei sale.

Laura Cosoi, gest emoționant în ziua în care mama ei ar fi împlinit 83 de ani

La aproape o lună de când mama ei a murit, Laura Cosoi a făcut mai multe postări dedicate acesteia. Pentru că pe 18 ianuarie ar fi fost ziua de naștere a Ligiei Cosoi, actrița a urcat pe contul personal de Instagram un clip emoționant filmat la o aniversare mai veche a mamei ei, în timp ce i se cânta La mulți ani.

Postarea nu doar că a strâns mii de aprecieri, dar și multe gânduri bune din partea urmăritorilor: „Off Doamne...m-ai emoționat până lacrimi! Știu ce legătură specială poți avea cu mama ta. Sigur zâmbește către voi acolo unde este!”/„Off, e greu, știu. Cunosc sentimentul. Multă putere Laura, ele sunt cu noi, nu ne părăsesc, de fapt!”/„O să fie mereu cu tine, cu voi.”

Într-o altă postare, Laura Cosoi a împărtășit o fotografie de pe terasa casei în care locuia mama ei, alături de un mesaj din care se poate simți durerea și dorul: „Ultima cafea acasă la mama. De ziua ei. Fără ea…”

Cum se simte Laura Cosoi, însărcinată pentru a patra oară

Laura Cosoi și-a luat comunitatea prin surprindere în ziua în care a împlinit 42 de ani. Vedeta a distribuit pe contul personal de Instagram o fotografie prin care a anunțat că este însărcinată pentru a patra oară. În dreptul imaginii care o înfățișa în costum de baie, Laura a scris simplu: „Miracolul vieții”.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fetițe: Rita, în vârstă de cinci ani, Vera, în vârstă de trei ani, și mezina Lara, de un an și jumătate.

Din păcate, însă, Laura Cosoi trece prin clipe grele. Cu doar câteva zile înainte de a-și anunța sarcina, actrița și-a înmormântat mama. Ligia Cosoi fusese diagnosticată cu cancer în anul 2008, potrivit Viva. Actrița, care avea o relație extraordinară cu cea care i-a dat viață, le-a mulțumit oamenilor din mediul online pentru faptul că îi sunt alături.

„Trebuie să mărturisesc că vă port o profundă recunoștință pentru faptul că îmi sunteți alături în această perioadă. Vă mulțumesc pentru bunătate, grijă, dragoste… am simțit fiecare cuvânt de încurajare venit din suflet. Trec printr-o etapă de vulnerabilitate, cu sentimente amestecate și încerc să iau fiecare lucru așa cum vine. Dar am inima plină, că vă am în viața mea! Mulțumesc.”, a scris Laura Cosoi pe contul personal de Instagram.

